УкрРус
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Пацаны 2 сезон - новый трейлер впечатлил поклонников

После того, как появилась точная дата выхода сериала пацаны 2 сезон, в сети появился новый трейлер сериала. Кроме того, уже есть список серий нового сезона Пацанов.

27 июня 2020, 13:52
Пацаны 2 сезон
Пацаны 2 сезон - новый трейлер смотреть онлайн / Amazon Prime

Новый 2 сезон сериала Пацаны выходит осенью, и самое время зарядиться безбашенной энергией от главных героев в новом трейлере.

Amazone Prime показали новый трейлер сериала Пацаны 2020, в котором засветились не только Хоумлендер и принцесса Мейв, но и новая героиня.

В новом трейлере показали обещанного персонажа - Штормфронт, нацисткого социопата в оригинальном комиксе, и не менее социоапатическую девушку в сериале. Кстати, ее сыграла Айя Рейчел Кэш. Читайте такжеПацаны 2 сезон: дата выхода, трейлер и список актеров

По сюжету трейлера, социапатка живет соцсетями, и пришла знакомиться с Хоумлендером и прицессой Мекйв на съемочную площадку прямо во время рекламно-пропагандистского ролика об сотрудничестве с армией, которого так добивалась Воут.

Не удивительно, что Штормфронт чуть не довела до истерики пиарщицу Воут и принцессу Мейв, а Хоумлендера почти что вывела из равновесия.

Пацаны 2 сезон 2020 смотреть онлайн новый трейлер:

Напомним, все серии 2 сезона сериала Пацаны можно будет смотреть на Amazon Prime с 4 сентября 2020.

Сериалы Amazon Сериал Пацаны новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Пацаны 2 сезон - новый трейлер впечатлил поклонников». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:03
Украина в зоне риска: в Минздраве рассказали, по каким странам бьет COVID-19
14:02
Украинцев не пустят в Европу с 1 июля из-за коронавируса - СМИ Видео
13:52
Названы области, где сейчас опаснее всего находиться из-за COVID-19 Видео
13:52
Пацаны 2 сезон - новый трейлер впечатлил поклонников Видео
13:29
Гороскоп всех знаков Зодиака на 28 июня: испытания судьбы и пик сексуального потенциала Видео
13:11
Пенсии в Украине вырастут с 1 июля: кому повезло и насколько
13:09
Зеленский оценил скандальные слова "слуги народа" о "детях низкого качества" Видео
13:04
"Бук" сбил "Сушку": на суде по делу MH17 обнародовали новые доказательства запуска ракеты Видео
12:58
Ревизор 11 сезон - дата выхода и ведущая проекта расследований
12:40
От засухи до разрушительных наводнений: ученый предупредил о резком изменении климата Видео
12:20
Голая Белла Хадид стыдливо прикрыла разврат цветочком
11:59
Не в тестах дело: в МОЗ назвали неожиданную причину ухудшения статистики по COVID-19 Видео
11:55
Коронавирус в Украине и мире на 27 июня: за сутки заразились 168 тысяч человек Видео
11:54
Суд принял громкое решение по делу погоревшего на взятке экс-главы Кировоградской ОГА Видео
11:33
Угнали автомобиль - что делать в первую очередь
11:30
Украинцам грозит новое закрытие общественного транспорта: Шмыгаль назвал причину Видео
11:17
Евросоюз откроет "двери" для жителей 18 стран - СМИ Видео
11:08
Смерть костям и тонкой талии: популярная каша оказалась опасна для здоровья Видео
11:00
Погода в июле 2020: Укргидрометцентр обещает аномальную температуру Видео
10:40
С Днем Конституции – поздравления патриотичные на словах и в открытках
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять