Пацаны 2 сезон - новый трейлер впечатлил поклонников

Пацаны 2 сезон - новый трейлер смотреть онлайн / Amazon Prime

Новый 2 сезон сериала Пацаны выходит осенью, и самое время зарядиться безбашенной энергией от главных героев в новом трейлере.

Amazone Prime показали новый трейлер сериала Пацаны 2020, в котором засветились не только Хоумлендер и принцесса Мейв, но и новая героиня.

В новом трейлере показали обещанного персонажа - Штормфронт, нацисткого социопата в оригинальном комиксе, и не менее социоапатическую девушку в сериале. Кстати, ее сыграла Айя Рейчел Кэш. Читайте такжеПацаны 2 сезон: дата выхода, трейлер и список актеров

По сюжету трейлера, социапатка живет соцсетями, и пришла знакомиться с Хоумлендером и прицессой Мекйв на съемочную площадку прямо во время рекламно-пропагандистского ролика об сотрудничестве с армией, которого так добивалась Воут.

Не удивительно, что Штормфронт чуть не довела до истерики пиарщицу Воут и принцессу Мейв, а Хоумлендера почти что вывела из равновесия.

Пацаны 2 сезон 2020 смотреть онлайн новый трейлер:

Напомним, все серии 2 сезона сериала Пацаны можно будет смотреть на Amazon Prime с 4 сентября 2020.