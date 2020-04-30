Пацаны 2 сезон - список серий и новые подробности сериала

Пацаны 2 сезон / Amazon

Пока в мире продолжается карантин из-за коронавируса, Amazon завершает подготовку 2 сезона Пацанов к выходу онлайн. Но это еще не все - чтобы напомнить зрителям о сериале, создатели раскрыли список серий и их название, а также продлили сериал на 3 сезоню.

Пацаны получили 3 сезон до выхода онлайн 2 сезон, сообщает издание The Cinema Spot со ссылкой на источник в Amazon.

Для создания 3 сезона, к команде команде сценаристов присоединился Пол Греллонг, работавший сценаристом, продюсером и режиссером сериалов CBS Гавайи 5.0

Тем временем, Эрик Крипке во время отвечания на вопросы на Reddit, что в третьем сезоне намерен адаптировать сюжетную линию Herogasm из оригинала. Остается только увидеть, разрешит ли ему это руководство.

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Пацаны 2 сезон - список серий и названия

1 серия - The Big Ride - Большое путешествие;

2 серия - Proper Preparation and Planning - Правильная подготовка и планирование;

3 серия - Nothing Like It In The World - Ничего похожего во всем мире;

4 серия - Over The Hill With The Swords Of A Thousand Men - За холмом с мечами тысячи человек;

5 серия - We Gotta Go Now - Пора сваливать;

6 серия - The Bloody Doors Off - Кровавая дверь закрыта;

7 серия - Butcher, Baker, Candlestick Maker - Мясник, Пекарь и Изготовитель подсвечников;

8 серия - What I Know - Что я знаю

Ранее появились дата выхода, список актеров и подробности съемок фильма Иллизия обмана 3.