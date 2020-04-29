Иллюзия обмана 3 - дата выхода, актеры и съемки

Иллюзия обмана 3 / Summit Entertainment

Lionsgate официально запустила производство фильма Иллюзия Обмана 3. Для фильма нашли сценаристов и руководителей проекта.

Пока что неизвестно, кто станет режиссером Иллюзии обмана 3, пишет Variety.

Эрик Уоррен Сингер пишет сценарий для Иллюзии обмана 3, а иллюзионист и автор книжек Джонатан Бейм с его командой Theory 11 займутся спецэффектами. Должности продюсеров заняли Бобби Кожн и Алекс Куртцман.

Пока что основной актерский состав остался без изменений, но на Lionsgate пообещали освежить франшизу. Что это значит - могут знать только на студии.

Иллюзия обмана 3 - актеры и роли

Марк Руффало - Дилан Родс (Шрайк)

Джесси Айзенберг - Джей Дэниел Атлас

Вуди Харрельсон - Меррит Маккинни/Чейз Маккинни

Дэйв Франко - Джек Уайлдер

Лиззи Каплан - Лула Мэй

Морган Фримен - Таддеуш Брэдли

Майкл Кейн - Артур Тресслер

Если карантин из-за коронавируса не продлится до 2021 года, то съемки могут начаться уже в 2020, а фильм стоит ожидать в 2021 году. Пока что студия держит в секрете планы и даты выхода новых, не заявленных ранее фильмов.

Напомним, Disney приняли решение снять фильм про чернокожего принца.