Disney снимает фильм с чернокожим принцем - дата выхода, актеры, сюжет

Новый фильм Тайное общество второрожденных членов королевской семьи скоро выходит на экраны. Что за фильм Тайное общество второрожденных членов королевской семьи - читайте на Главреде.
Нил Фитч из шоу Это мы сыграет чернокожего принца в новом фильме Disney, который должен выйти летом 2020 года. Фильм наконец уравняет всех принцев и принцесс, и в новом фильме представит чернокожего принца.
Secret Society of Second-Born Royals или Тайное общество второрожденных членов королевской семьи планируется на 2020 год. Фитч сыграет принца по имени Тума. Он уже подтвердил в соцсетях свое участие.
"Добро пожаловать, первый черный принц Disney", — написал актер в Instagram.
Также есть официальный синопсис и список актеров фильма.
Тайное общество второрожденных членов королевской семьи - сюжет
Фильм повествует о приключениях принцессы Сэм, являющейся второй в очереди на трон сказочного королевства Иллирия. Принцесса обнаруживает у себя сверхспособности и оказывается членом тайного общества королевской семьи. Под руководством своего инструктора, Сэм и новый класс новобранцев-принцев и принцесс (в котором и будет тот самый заветный для всех новый темнокожий принц) должны научиться использовать свои силы в секретном тренировочном лагере прежде, чем приступят к выполнению своего главного задания - защите своих королевств.
Тайное общество второрожденных членов королевской семьи - актеры и роли
- Пейтон Элизабет Ли - Сэм
- Скайлар Эстин - профессор Джеймс Морроу
- Элоди Юнг - Екатерина
- Найлс Фитч - Тума
- Эшли Ляо - Элеонора
- Ноа Ломакс - Майк
- Фали Ракотохавана - Маттео
- Изабелла Блейк-Томас - Январь
- Оливия Дибл - Роксана
- Грег Брик - Заключенный 34
Премьера запланирована на сервисе Disney+ в 2020 году. Изначально он должен был выйти летом 2020 года, но сейчас она может быть перенесена.