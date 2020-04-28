Disney снимает фильм с чернокожим принцем - дата выхода, актеры, сюжет

Тайное общество второрожденных членов королевской семьи / Disney

Нил Фитч из шоу Это мы сыграет чернокожего принца в новом фильме Disney, который должен выйти летом 2020 года. Фильм наконец уравняет всех принцев и принцесс, и в новом фильме представит чернокожего принца.

Secret Society of Second-Born Royals или Тайное общество второрожденных членов королевской семьи планируется на 2020 год. Фитч сыграет принца по имени Тума. Он уже подтвердил в соцсетях свое участие.

"Добро пожаловать, первый черный принц Disney", — написал актер в Instagram.

Также есть официальный синопсис и список актеров фильма.

Тайное общество второрожденных членов королевской семьи - сюжет

Фильм повествует о приключениях принцессы Сэм, являющейся второй в очереди на трон сказочного королевства Иллирия. Принцесса обнаруживает у себя сверхспособности и оказывается членом тайного общества королевской семьи. Под руководством своего инструктора, Сэм и новый класс новобранцев-принцев и принцесс (в котором и будет тот самый заветный для всех новый темнокожий принц) должны научиться использовать свои силы в секретном тренировочном лагере прежде, чем приступят к выполнению своего главного задания - защите своих королевств.

Тайное общество второрожденных членов королевской семьи - актеры и роли

Пейтон Элизабет Ли - Сэм

Скайлар Эстин - профессор Джеймс Морроу

Элоди Юнг - Екатерина

Найлс Фитч - Тума

Эшли Ляо - Элеонора

Ноа Ломакс - Майк

Фали Ракотохавана - Маттео

Изабелла Блейк-Томас - Январь

Оливия Дибл - Роксана

Грег Брик - Заключенный 34

Премьера запланирована на сервисе Disney+ в 2020 году. Изначально он должен был выйти летом 2020 года, но сейчас она может быть перенесена.