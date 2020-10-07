Пацаны 3 сезон - назначена дата съемок

Перед финалом 2 сезона сериала Пацаны Amazon раскрыла интригу про третьему сезону сериала.
Сериал Пацаны продлен на 3 сезон, его съемки начнутся зимой 2021 года. И он будет готовиться параллельно со спин-оффом.
Об этом сообщил сам шоуранер Эрик Крипке.
После того, как в одной из последних серий Пацанов Фонарщик покончил с собой, в сети поднялось не только обсуждение серии, но и перспективы 3 сезона.
Уже появились слухи о том, что Пацаны продлен на 3 сезон, и что съемки должны начаться в 2021 году. В особенности, об этом писал сайт News Write up.
Теперь Эрик Крипке подтвердил сроки съемок 3 сезона Пацанов. Съемки третьего сезона сериала Пацаны начнутся 1 февраля 2021 года.
- Напомним, что Amazon снимут также спин-офф Пацанов про академию супергероев Воут.
- 2 сезон сериала Пацаны вышел сразу в 3 сериях 4 сентября.
- График выхода серий Пацаны 2 сезон можно уточнить на Главреде.
- Сериал Пацаны продлили на 3 сезон еще до начала 2 сезона.
Автор: Александр Галаджий