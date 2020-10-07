Пацаны 3 сезон - назначена дата съемок

Пацаны 3 сезон / Amazon Prime

Сериал Пацаны продлен на 3 сезон, его съемки начнутся зимой 2021 года. И он будет готовиться параллельно со спин-оффом.

Об этом сообщил сам шоуранер Эрик Крипке.

После того, как в одной из последних серий Пацанов Фонарщик покончил с собой, в сети поднялось не только обсуждение серии, но и перспективы 3 сезона.

Уже появились слухи о том, что Пацаны продлен на 3 сезон, и что съемки должны начаться в 2021 году. В особенности, об этом писал сайт News Write up.

Теперь Эрик Крипке подтвердил сроки съемок 3 сезона Пацанов. Съемки третьего сезона сериала Пацаны начнутся 1 февраля 2021 года.