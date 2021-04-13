Назвали ім'я актриси, яка зіграє головну роль в Індіані Джонсі 5

Індіана Джонс / кадр з трейлера Храм Долі

Режисер Індіани Джонса-5 знайшов актрису на головну роль, і розкрив графік зйомок фільму.

Як повідомляє Deadline, британська актриса і сценаристка Фібі Уоллер-Брідж, відома за роллю в серіалі Погань, виконає одну з головних ролей у фільмі Індіана Джонс 5 з Харрісоном Фордом.

Над фільмом працює режисер Джеймс Мангольд, продюсер Стівен Спілберг, Кетлін Кеннеді, Френк Маршалл і Саймон Емануель.

Композитором нового фільму став Джон Вільямс, який працював над кожним фільмом всіх частин Індіана Джонса.

Поки що Мангольд займається підбором акторів на інші ролі, але влітку 2021 почнуться зйомки. Дата виходу Індіани Джонса 5 призначена на 29 червня 2022 року.

Точний сюжет нового фільму і роль Фібі Уоллер-Брідж - невідомі.

Індіана Джонс 5 готується з 2016 року - в ньому повинні були повернутися до роботи Харрісон Форд і Стівен Спілберг. Вийти фільм повинен був в 2019 році. Але Disney постійно змінювала плани. Фільм переносили кілька разів: спочатку на липень 2020-го, а потім на липень 2021-го. Нині фільм перенесли на 2022.

Фільми про Індіану Джонса почали виходити з 1981 року - в 1984, 1989 і 2008 на студії Paramount. З 2012 року Disney викупила права на фільми, і керівництво довго не могло вирішити що знімати - ходили чутки про жінку Індіану Джонса і тд.

Загальні збори 4 фільмів склали 1,983 мільярда доларів. Причому, починаючи з другого фільму збори в світі стали перевищувати збори в кінотеатрах США.