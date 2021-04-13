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Назвали имя актрисы, которая сыграет главную роль в Индиане Джонсе 5

13 апреля 2021, 05:34

Съемочная команда начала рассекречивать подробности предстоящего 5 фильма про Индиану Джонса с Харрисоном Фордом.

Индиана Джонс
Индиана Джонс / кадр из трейлера Храм Судьбы

Режиссер Индианы Джонса-5 нашел актрису на главную роль, и раскрыл график съемок фильма.

Как сообщает Deadline, британская актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж, известная по роли в сериале Дрянь, исполнит одну из главных ролей в фильме Индиана Джонс 5 с Харрисоном Фордом.

Над фильмом работает режиссер Джеймс Мангольд, продюсер Стивен Спилберг, Кэтлин Кеннеди, Фрэнк Маршалл и Саймон Эмануэль.

Композитором нового фильма стал Джон Уильямс, который работал над каждым фильмом всех частей Индиана Джонса.

Пока что Мангольд занимается подбором актеров на другие роли, но летом 2021 начнутся съемки. Дата выхода Индианы Джонса 5 назначена на 29 июня 2022 года.

Точный сюжет нового фильма и кого будет играть Фиби Уоллер-Бридж - неизвестны.

Индиана Джонс-5 готовится с 2016 года - в нем должны были вернуться Харрисон Форд и Стивен Спилберг. Выйти фильм должен был в 2019 году. Но Disney постоянно меняла планы. Фильм переносили несколько раз: сначала на июль 2020-го, а потом на июль 2021-го. Нынче фильм перенесли на 2022

Фильмы про Индиану Джонса начали выходить с 1981 года - в 1984, 1989 и 2008 на студии Paramount. С 2012 года Disney выкупила права на фильмы, и руководство долго не могло решить что снимать - ходили слухи о женщине Индиане Джонсе и тд.

Общие сборы 4 фильмов составили 1,983 миллиарда долларов. Причем, со второго фильма сборы в мире стали превышать сборы в кинотеатрах США.

Харрисон Форд новости шоу бизнеса новости кино
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