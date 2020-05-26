УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Создатель Логана снимает Индиану Джонса 5

26 мая 2020, 10:15

Джеймс Мэнголд официально стал режиссером нового фильма про Индиану Джонса с Харрисоном Фордом.

Индиана Джонс
Джеймс Мэнголд снимает Индиану Джонса 5 / кадр из фильма

Стивен Спилберг покинул пост режиссера Индианы Джонса 5, и на его место в Disney назначили Джеймса Мэнголда, который красиво завершил историю Росомахи в фильме Логан, пише Collider.

Однако, не стоит думать, что Индиана Джонс 5 будет финалом - Джеймс Мэнголд намекнул, что это может быть перезапуск франшизы.

Он отметил, что уже начал работу над фильмом, но чем именно занялся, и как быть со сценарием, не сказал. Так, Disney в первую очередь за безопасность съемок, так что ничего не начнется пока компания не обеспечит безопасность актеров и съемочной группы от коронавируса на съемочной площадке.

Пока Джеймс Мэнголд работает в изоляции над концепцией и сценарием, он раздумывает над еще одной франшизой - он намерен перезапустить вселенную фильмов о Джеймсе Борне, в которой сыграл Мэтт Дэймон и Джереми Реннер.

Напомним, сериал Чем мы заняты в тени продлили на 3 сезон

Харрисон Форд новости кино новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Создатель Логана снимает Индиану Джонса 5». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:59
У Авакова рассказали, уйдет ли глава МВД в отставку из-за изнасилования в Кагарлыке
10:55
Календарь стрижек и удачи: благоприятные дни для стрижки в июне 2020
10:44
Тьма 3 сезон - дата выхода и трейлер конца истории Видео
10:34
В РФ взбеленились от трейлера украинской игры о захвате Москвы Гитлером Видео
10:15
Создатель Логана снимает Индиану Джонса 5
10:15
Почему тесты на COVID-19 врут: врач назвала причину
10:03
Шанс, который упустил Путин мнение
09:53
"Был тираном": Успенская раскрыла настоящее лицо отца
09:40
Десятки ударов ножами: в полиции озвучили жуткие детали убийства девочки под Харьковом Видео
09:27
Киево-Печерская лавра победила коронавирус: карантин снят Видео
09:24
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 26 мая
09:16
Гороскоп на 26 мая для всех знаков Зодиака: новые перспективы и рост возможностей Видео
09:15
Roshen судится в ЕС с россиянами по поводу обложки конфет
09:00
Від пацанки до панянки 4 сезон финал - смотреть онлайн 25-05-2020 Видео
08:56
Коронавирус в Украине: число новых зараженных снова серьезно возросло
08:44
Зеленский как приговор Трампу мнение
08:39
Ляшко рассказал, сможет ли Украина избежать второй волны коронавируса Видео
08:26
Врач объяснила, почему не стоит спускаться в метро
07:58
Вспыхнет в любой момент: в ВОЗ припугнули новым пиком коронавируса
07:39
Почему COVID-19 убивает молодых и здоровых: эпидемиолог назвала причину
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять