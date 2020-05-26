Создатель Логана снимает Индиану Джонса 5

Джеймс Мэнголд снимает Индиану Джонса 5 / кадр из фильма

Стивен Спилберг покинул пост режиссера Индианы Джонса 5, и на его место в Disney назначили Джеймса Мэнголда, который красиво завершил историю Росомахи в фильме Логан, пише Collider.

Однако, не стоит думать, что Индиана Джонс 5 будет финалом - Джеймс Мэнголд намекнул, что это может быть перезапуск франшизы.

Он отметил, что уже начал работу над фильмом, но чем именно занялся, и как быть со сценарием, не сказал. Так, Disney в первую очередь за безопасность съемок, так что ничего не начнется пока компания не обеспечит безопасность актеров и съемочной группы от коронавируса на съемочной площадке.

Пока Джеймс Мэнголд работает в изоляции над концепцией и сценарием, он раздумывает над еще одной франшизой - он намерен перезапустить вселенную фильмов о Джеймсе Борне, в которой сыграл Мэтт Дэймон и Джереми Реннер.

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