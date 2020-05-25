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Чем мы заняты в тени продлили на 3 сезон

25 мая 2020, 14:14

Сериал по мотивам фильма Чем мы заняты в тени набирает бешеную популярность, и был продлен на 3 сезон.

Чем мы заняты в тени 3
Чем мы заняты в тени 3 / Hulu

Телеканал FX продлил сериал Тайка Вайтити Чем мы заняты в тени, который также выходит на Hulu набрал высокие рейтинги, на 3 сезон еще до окончания 2 сезона.

Руководство подало статистические данные по просмотрам - суммарная аудитория шоу на всех платформах во втором сезоне выросла на четверть, достигнув показателя в 3,2 миллиона зрителей. Это еще при том, что пока вышло всего 7 серий из 10. 

При этом среднее число зрителей прямого эфира, смотрящих эпизод в ночь выхода, по сравнению с первым сезоном почти не выросло — 462 тысячи по сравнению с 467 тысячами. Это лишь 15% всей аудитории Чем мы заняты в тени - на карантине люди предпочитают смотреть онлайн на платформах.

Финал сериала назначен на 10 июня.

Чем мы заняты в тени - актеры и роли:

  • Мэтт Берри;
  • Кайван Новак;
  • Натасия Деметриу;
  • Харви Гильен;
  • Марк Прокш;
  • Бини Фельдстейн;

Во втором сезоне появлялись новые персонажи в исполнении Хэйли Джоэла Осмента Люка Марка Хэмилла Скайуокера.

Пока неизвестно, когда начнется работа над сериалом - из-за карантина остановлена работа над всеми проектами во всем мире, и съемки пока что не возобновились.

Второй сезон сериала Чем мы заняты в тени вышел почти ровно через год после 1 сезона. Не исключено, что 3 сезон Чем мы заняты в тени может выйти зимой 2021, или весной 2022 года.

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