Чем мы заняты в тени продлили на 3 сезон

Чем мы заняты в тени 3 / Hulu

Телеканал FX продлил сериал Тайка Вайтити Чем мы заняты в тени, который также выходит на Hulu набрал высокие рейтинги, на 3 сезон еще до окончания 2 сезона.

Руководство подало статистические данные по просмотрам - суммарная аудитория шоу на всех платформах во втором сезоне выросла на четверть, достигнув показателя в 3,2 миллиона зрителей. Это еще при том, что пока вышло всего 7 серий из 10.

При этом среднее число зрителей прямого эфира, смотрящих эпизод в ночь выхода, по сравнению с первым сезоном почти не выросло — 462 тысячи по сравнению с 467 тысячами. Это лишь 15% всей аудитории Чем мы заняты в тени - на карантине люди предпочитают смотреть онлайн на платформах.

Финал сериала назначен на 10 июня.

Чем мы заняты в тени - актеры и роли:

Мэтт Берри;

Кайван Новак;

Натасия Деметриу;

Харви Гильен;

Марк Прокш;

Бини Фельдстейн;

Во втором сезоне появлялись новые персонажи в исполнении Хэйли Джоэла Осмента Люка Марка Хэмилла Скайуокера.

Пока неизвестно, когда начнется работа над сериалом - из-за карантина остановлена работа над всеми проектами во всем мире, и съемки пока что не возобновились.

Второй сезон сериала Чем мы заняты в тени вышел почти ровно через год после 1 сезона. Не исключено, что 3 сезон Чем мы заняты в тени может выйти зимой 2021, или весной 2022 года.