Netflix відреагував на скандал з українцями-нацистами у фільмі Брат 2

Netflix відредагував фільм Брат-2 / Netflix

Компанія Netflix відредагувала англомовні субтитри у фільмі Брат / Брат 2, де українців спочатку називали "бандерівцями", а переклали як "українські нацистсткие колабораціоністи".

Як повідомляє у Facebook народний депутат від "Голосу" Олександра Устинова, депутати зібрали підписи для звернення до Netflix, а вона зв'язалася з українцями Канади.

"Вчора понеслася "зрада" про те, що Netflix переклав "бандерівець" у фільмі Брат, як Ukrainian Nazi collaborator ("український пособник нацистів"). Народні депутати вже почали писати колективні запити на компанію, а я просто написала бандерівцям-українцям з Кремнієвої долини. Наша діаспора там неймовірна. Вже через кілька годин текст у всіх місцях був поправлений. Тепер там не nazi, а banderite", - написала Устинова.

У підсумку, зміни вже з'явилися в завантаженому на Телесервіс фільмі:читайте такожУкраїнський нацистський колабораціоніст: Netflix оскандалився перекладом слова "бандерівець" у Браті-2

Нагадаємо, що фільм Брат 2 заборонений в Україні з 2015 року.

Як прокоментувало своє рішення Держкіно, там є "сцени, які є принизливими для українців за національною ознакою".

Крім того, чиновники відзначили, що фільм некоректно показувати, поки на Сході України відбувається агресія з боку Росії.