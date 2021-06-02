УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Кіно та серіали

Netflix відреагував на скандал з українцями-нацистами у фільмі Брат 2

2 червня 2021, 10:26

ТелеСервіс Netflix відредагував субтити, де українців назвали нацистами-колабораціоністами.

Логотип Netflix
Netflix відредагував фільм Брат-2 / Netflix

Компанія Netflix відредагувала англомовні субтитри у фільмі Брат / Брат 2, де українців спочатку називали "бандерівцями", а переклали як "українські нацистсткие колабораціоністи".

Як повідомляє у Facebook народний депутат від "Голосу" Олександра Устинова, депутати зібрали підписи для звернення до Netflix, а вона зв'язалася з українцями Канади.

"Вчора понеслася "зрада" про те, що Netflix переклав "бандерівець" у фільмі Брат, як Ukrainian Nazi collaborator ("український пособник нацистів"). Народні депутати вже почали писати колективні запити на компанію, а я просто написала бандерівцям-українцям з Кремнієвої долини. Наша діаспора там неймовірна. Вже через кілька годин текст у всіх місцях був поправлений. Тепер там не nazi, а banderite", - написала Устинова.

false

У підсумку, зміни вже з'явилися в завантаженому на Телесервіс фільмі:читайте такожУкраїнський нацистський колабораціоніст: Netflix оскандалився перекладом слова "бандерівець" у Браті-2

false

Нагадаємо, що фільм Брат 2 заборонений в Україні з 2015 року.

Як прокоментувало своє рішення Держкіно, там є "сцени, які є принизливими для українців за національною ознакою".

Крім того, чиновники відзначили, що фільм некоректно показувати, поки на Сході України відбувається агресія з боку Росії.

новини Росії новини України новини шоу бізнесу новини кіно
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Рак голови та шиї: чотири перші попереджувальні знаки на обличчіРак голови та шиї: чотири перші попереджувальні знаки на обличчі Не можете кінчиками пальців торкнутися пальців ніг: що ваше тіло намагається вам сказатиНе можете кінчиками пальців торкнутися пальців ніг: що ваше тіло намагається вам сказати Серцевий напад: напій червоного кольору, який може захиститиСерцевий напад: напій червоного кольору, який може захистити Одруження наосліп 2021: В'ячеслав Узєлков вперше після розлучення покаже нову нареченуОдруження наосліп 2021: В'ячеслав Узєлков вперше після розлучення покаже нову наречену Гороскоп на 3 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: інтимний успіх та відмова від м'яса та рибиГороскоп на 3 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: інтимний успіх та відмова від м'яса та риби

Останні новини

14:44

Гороскоп на завтра 4 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: втілення таємної мрії та переломи

14:39

У Слузі народу зібралися збільшити пенсійний вік в Україні Відео

14:35

Вчені попереджають: через секс можна заразитися цим шлунковим захворюванням Відео

14:22

Аутизм і СДУГ: названо популярні ліки, які не можна приймати вагітним Відео

14:15

"Різке зростання цін товарів і послуг": податок на Google загрожує українцям неприємними сюрпризами

Реклама
14:12

Мішель Андраде зізналася, скільки їй платить Потап за концери і пісні

14:01

Рак простати: як швидкість потоку може вказувати на захворювання Відео

13:51

У Зеленського оголосили нові ініціативи щодо олігархів і попередили про удар Відео

13:46

PS4 рано списувати з рахунків: Sony продовжить випускати ігри на неї Відео

13:40

З'явився список саундтреків до фільму Круелла 2021

13:35

Українцям масово відключають газ без попередження: що відбувається

13:30

Кінофестиваль Молодість - шанс для України розповісти світові про свої національні ідеї, - Халпахчі

13:27

Вчені розповіли, чи можна спати з твариною в одному ліжку Відео

13:14

Анастасія Приходько відверто розповіла про пластичні операції на обличчі

12:58

На Столичному ринку прогриміли вибухи: довелося втрутитися спецназу Фото

12:55

Кінофестиваль "Молодість" піарить Україну у світі - артдиректор

12:54

У ЄС дозволили літакам літати над Білоруссю Відео

12:27

Від Google до Netflix: Рада прийняла закон про ПДВ на цифрові послуги Відео

12:04

Сині носи порожевіють: в Україну мчить потепління Відео

11:59

Помер зірка серіалу Папік, знаменитий український актор Шептекіта Валерій

Реклама
11:54

"Захоплення" борту Ryanair: Рада висунула жорстку вимогу режиму Лукашенка Відео

11:47

Вакцинація в Києві від коронавірусу буде проходити інакше: влада розкрила нюанси Відео

11:38

Платні дороги в Україні матимуть безкоштовну альтернативу – Тимошенко

11:16

У Рівному розбірки депутатів закінчилися масовою бійкою прямо в ході сесії Відео

11:13

Ріанна безсоромно посвітила грудьми для знаменитого глянцю

11:10

В Україні заборонили пластикові пакети: чому це вдарить по кишенях українців

10:50

"Червона ганчірка для Путіна": посол розкрив, чому у ФРН не підтримують поривання України в НАТО

10:44

Потап презентував mood-відео пісні Екзорцизм з нового альбому Відео

10:32

Посол України звинуватив Берлін в "опортунізмі" і попросив більше зброї Відео

10:13

Масштабну пожежу влаштував палій авто в Херсоні Відео

09:54

Підпал вагітну подругу: спливли несподівані деталі смертельної драми в Кривому Розі Відео

09:51

3 червня: свято святої Єлени, прикмети і що не можна робити

09:48

Римма Зюбіна жорстко "наїхала" на Укрзалізницю через "аромат" у вагоні Відео

09:10

Лукашенко сам собі виніс смертний вирок – астролог

09:03

У ФРН поставили умову щодо транзиту російського газу через Україну Відео

08:53

Гороскоп на 3 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: інтимний успіх та відмова від м'яса та риби Відео

08:27

"Печерне російське хамство": соратник Порошенка посварився з Добкіним у прямому ефірі Відео

08:25

У МОЗ розповіли про зростання кількості нових заражень коронавірусом за добу Відео

08:04

Капітуляція Москви: договір про транзит газу до Європи через Україну залишиться в силі Погляд

07:58

Підстава в чаті: Протасевич розповів, хто його "здав" перед затриманням Відео

Реклама
07:45

Чому спекотна погода стомлює: названо три причини Відео

07:25

Вакцина безсила: у ВООЗ спрогнозували атаку штамів-мутантів COVID-19 Відео

07:08

Путін і Байден на зустрічі 16 червня домовляться про три пункти – астролог

07:06

Ягоди асаї: поліпшення травлення, тиску та інші переваги Відео

06:57

Літо запізнилося: синоптик попередила про швидкі заморозки замість спеки в Україні Відео

06:34

Провальний кейс: як з Шарія ліплять "опозиціонера в екзилі" Погляд

06:30

Свята в червні 2021: як Україна відзначає День Конституції 2021 Відео

06:03

Модне фарбування волосся на літо 2021: теплий блонд у стилі 60-х і французький мокко Фото Відео

05:45

Експерт пояснив, чому Росія ставить перед собою мету поглинання України Відео

05:43

Ані Лорак ледь вмістила величезні груди в нове бікіні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти