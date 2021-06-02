Netflix отреагировал на скандал с украинцами-нацистами в фильме Брат 2

Netflix отредактировал фильм Брат-2/ Netflix

Компания Netflix отредактировала англоязычные субтитры в фильме Брат/Брат 2, где украинцев изначально называли "бандеровцами", а перевели как "украинские нацистсткие коллаборационисты".

Как сообщает в Facebook народный депутат от "Голоса" Александра Устинова, депутаты собрали подписи для обращение в Netflix, а она связалась с украинцами Канады.

"Вчера понеслась "зрада" о том, что Netflix перевел "бандеровец" в фильме Брат, как Ukrainian Nazi collaborator ("украинский пособник нацистов"). Народные депутаты уже начали писать коллективные запросы на компанию, а я просто написала бандеровцам-украинцам из Кремниевой долины. Наша диаспора там невероятная. Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен. Теперь там не nazi, а banderite", – написала Устинова.

В итоге, изменения уже появились в загруженном на телесервис фильме:Читайте такжеУкраинский нацистский коллаборационист: Netflix оскандалился переводом слова "бандеровец" в Брате-2

Напомним, что фильм Брат 2 запрещен в Украине с 2015 года.

Как прокомментировало свое решение Госкино, там есть "сцены, которые являются унизительными для украинцев по национальному признаку".

Кроме того, чиновники отметили, что фильм неккоректно показывать, пока на Востоке Украины происходит агрессия со стороны России.