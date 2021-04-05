Netflix звільнив головного героя з найпопулярнішого серіалу зими

Бриджертоны / instagram.com/bridgertonnetflix/

Драматична комедія про середньовічну Англію Бриджертони позбулася Реге Пейджа, який грав центральну роль в першому сезоні, який вийшов в 2020 році.

Як повідомляє Variety, Реге Пейдж був згоден на контракт всього на один сезон.

"Це арка на один сезон. У неї буде початок, середина і кінець - на це піде рік. Я подумав, що це цікаво і схоже на односезонне шоу. Я можу зіграти, внести свій внесок, а після сім'я Бріджертонів продовжить свої справи", - сказав він у коментарі.

Фанати були підняті на вуха через те, що Netflix в Instagram несподівано повідомив про прощання з герцогом Гастінгсом і Реге.

"Дорогі читачі, поки всі погляди звернені на пошуки віконтеси лорда Ентоні Бріджертона, ми прощаємося з Реге-Жаном Пейджем, який так тріумфально зіграв герцога Гастінгса", - написали представники телесервісу.

"Нам буде не вистачати присутності Саймона на екрані, але він завжди буде частиною сім'ї Бріджертонів. Дафна залишиться відданою дружиною і сестрою, допомагаючи своєму братові орієнтуватися в майбутньому сезоні і в тому, що він може запропонувати - більше інтриг і романтики, ніж читачі можуть витримати", - йдеться в посланні.

Тим часом, серіал Бріджертони продовжений на 2 сезон. Головним героєм серіалу стане Ентоні Бріджертон. Зйомки почнуться в квітні 2021 року.

Джонатан Бейлі гратиме Ентоні Бріджертона, Актриса Фібі Дейневор продовжить грати роль Дафни Бріджертон-дружини герцога Гастінгса.

Серіал Бріджертони знятий за мотивами романів Джулії Квін. Дії відбуваються в Лондоні епохи Регентства. Сюжет зосереджений на головних героях - восьми братів і сестер з родини Бріджертонів, які починають своє життя у вищому суспільстві.

Центральним сюжетом є соціальні взаємодії сімейства, спроби одружитися і вийти заміж так, щоб підвищити статус сімейства. Однак вони розбавлені гумором і любовними інтригами.

Як раніше повідомляв Главред, Netflix завершив зйомки серіалу Відьмак 2 у квітні 2021.