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Netflix уволил главного героя из самого популярного сериала зимы

5 апреля 2021, 10:58

В сериале Бриджертоны не появится больше Герцог Гастингс, которого играет Реге Пейдж.

Бриджертоны
Бриджертоны / instagram.com/bridgertonnetflix/

Драматическая комедия о средневековой Англии Бриджертоны лишилась Реге Пейджа, который играл центральную роль в первом сезоне, вышедшем в 2020 году.

Как сообщает Variety, Реге Пейдж был согласен на контракт всего на один сезон.

"Это арка на один сезон. У неё будет начало, середина и конец — на это уйдёт год. Я подумал, что это интересно и похоже на односезонное шоу. Я могу сыграть, внести свой вклад, а после семья Бриджертонов продолжит своё дело", - сказал он в комментарии.

Фанаты были подняты на уши из-за того, что Netflix в Instagram неожиданно сообщил о прощании с герцогом Гастингсом и Реге.

"Дорогие читатели, пока все взоры обращены на поиски виконтессы лорда Энтони Бриджертона, мы прощаемся с Реге-Жаном Пейджем, который так триумфально сыграл герцога Гастингса", - написали представители телесервиса.

"Нам будет не хватать присутствия Саймона на экране, но он всегда будет частью семьи Бриджертонов. Дафна останется преданной женой и сестрой, помогая своему брату ориентироваться в предстоящем сезоне и в том, что он может предложить - больше интриги и романтики, чем читатели могут вынести", - говорится в послании.

Между тем, сериал Бриджертоны продлен на 2 сезон. Главным героем сериала станет Энтони Бриджертон. Съемки начнутся в апреле 2021 года.

Джонатан Бейли будет играть Энтони Бриджертона, Актриса Фиби Дейневор продолжит играть роль Дафны Бриджертон - жены герцога Гастингса.

Сериал Бриджертоны снят по мотивам романов Джулии Квин. Действие происходит в Лондоне эпохи Регентства. Сюжет сосредоточен на главных героях - восьми братьев и сестер из семьи Бриджертонов, которые начинают свою жизнь в высшем обществе.

Центральным сюжетом является социальные взаимодействия семейства, попытки жениться и выйти замуж так, чтобы повысить статус семейства. Однако они разбавлены юмором и любовными интригами.

Как ранее сообщал Главред, Netflix завершил съемки сериала Ведьмак 2 в апреле 2021.

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