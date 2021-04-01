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Телесервис Netflix завершил съемки 2 сезона Ведьмака

1 апреля 2021, 16:05

Работники съемочной площадки сериала Ведьмак 2 засветили в сети новости об окончании съемок.

Ведьмак 2 сезон
Ведьмак 2 сезон / Netflix

После всех этих задержек, похоже Ведьмак наконец получил свой второй сезон. Визажист Жаклин Ратор подтвердила в Instagram, что большая часть работы над вторым сезоном была завершена, а съемки, как ожидается, полностью завершатся 1 апреля.

Визажист из второго сезона сериала Ведьмак от Netflix подтвердила в своем Instagram, что съемки сезона завершились 30 марта, но потом добавила, что съемки завершаются все же 31 марта.

Как сообщает Screen Rant, основные съемки были завершены после травмы Генри Кавилла, а за весну они уже досняли все остальные сцены.

Напомним, что 29 марта в сеть попали фото со съемок одной из самых интересных сцен сериала - Дикая охота из игры Ведьмак 3.

Ранее Netflix раскрыл сюжет 2 сезона сериала Ведьмак. Оказывается, сюжет сериала будет иметь мало общего с книгами Сапковского. Теперь видно, что создатели ориентировались на игры про Ведьмака.

Между тем, ожидаемая премьера второго сезона Ведьмака, ранее запланированная на конец 2021 года может перенестись на время поближе.

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