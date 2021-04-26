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Оскар 2021 - назвали переможців найпрестижнішої кінопремії

26 квітня 2021, 05:30

Американська кіноакадемія назвала переможців престижної кінопремії Оскар 2021.

Оскар 2021
Оскар 2021 / Фото : oscar.go.com

У Лос-Анджелесев ніч на 26 квітня пройшла 93 оновлена церемонія нагородження премією Оскар 2021 за досягнення в кіномистецтві.

Фільми номінувалися в 23 категоріях - від кращого фільму і акторів, до спецефектів, режисера, музики і гриму.

Церемонія вручення Оскарів 2021 пройшла по-унікальному: через коронавірус паралельно проходили дві церемонії - в театрі Dolby і на залізничному вокзалі Лос-Анджелеса. Учасникам шоу напередодні робили тести на коронавірус, всі були в масках, які сценаристи премії мали свої плани.

За задумом організаторів шоу, Оскар 2021 пройшов у стилі фільму про фільм, на якому вперше всіх учасників опитували на червоній доріжці і після. Актори, режисери і продюсери давали Відверті інтерв'ю з приводу своєї роботи.

Оскар 2021 - переможці

До вечора стали відомі переможці шоу Оскар 2021. Частина з них змогли прибути на премію, але дехто дзвонив по відеозв'язку для виголошення промови.

Кращий фільм

  • Батько;
  • Юда і чорний Месія;
  • Манк;
  • Земля кочівників;
  • Дівчина, яка подає надії;
  • Звук металу;
  • Суд над Чиказькою сімкою.

Кращий режисер

  • Томас Вінтерберг (Ще по одній);
  • Девід Фінчер (Манк);
  • Лі Ісаак Чан (Мінарі);
  • Хлоя Чжао (Земля кочівників);
  • Еміральд Феннел (Дівчина, яка подає надії).

Кращий актор

  • Різ Ахмед (Звук металу);
  • Чедвік Боузман( Ма Рейні: мати блюзу);
  • Ентоні Хопкінс (Батько);
  • Гарі Олдман (Манк);
  • Стівен Ян (Мінарі).

Краща актриса

  • Віола Девіс( Ма Рейні: мати блюзу);
  • Андра Дей (Сполучені Штати проти Біллі Холідей);
  • Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки);
  • Френсіс Макдорменд (Земля кочівників);
  • Кері Малліган (Дівчина, яка подає надії).

Кращий актор другого плану

  • Саша Барон Коен (Суд над Чиказькою сімкою);
  • Деніел Калуя (Юда і чорний Месія);
  • Леслі Одом-молодший (Одна ніч у Майамі);
  • Пол Раджі (Звук металу);
  • Лакіт Стенфілд (Юда і чорний Месія).

Краща актриса другого плану

  • Марія Бакалова (Борат 2);
  • Гленн Клоуз (Елегія Гілбіллі);
  • Олівія Колман (Батько);
  • Аманда Сейфрід (Манк);
  • Юн Е Чжон (Мінарі).

Кращий адаптований сценарій

  • Борат 2 (Стівен Зелліан, Саша Барон Коен, Джена Фрідман, Ентоні Хайнс, Лі Керн, Ден Мазер, Ніна Педрад, Еріка Рівінойя і Ден свімер);
  • Батько (Крістофер Хемптоні і Флоріан Зеллер);
  • Земля кочівників (Хлоя Чжао);
  • Одна ніч в Майамі (Кемп Пауерс);
  • Білий тигр (Рамін Бахрані).

Кращий оригінальний сценарій

  • Юда і чорний Месія (Вілл Берсон, Шака Кінг, Кейт Лукас, Кеннет Лукас);
  • Мінарі (Лі Ісаак Чан);
  • Дівчина, яка подає надії (Еміральд Феннел);
  • Звук металу (Авраам Мардер, Даріус Мардер, Дерек Сіанфранс);
  • Суд над Чиказькою сімкою (Аарон Соркін).

Кращий фільм іноземною мовою

  • Ще по одній (Данія);
  • Найкраща пора (Гонконг);
  • Колектив (Румунія);
  • Людина, яка продала свою шкуру (Туніс);
  • Quo Vadis, Aida? (Боснія і Герцеговина).

Кращий повнометражний анімаційний фільм

  • Вперед (Pixar);
  • Подорож на місяць (Netflix);
  • Баранчик Шон: Фермагеддон (Netflix);
  • Душа (Pixar);
  • Легенда про вовків (Apple TV Plus/GKIDS).

Оригінальний саундтрек

  • Теренс Бланшар (П'ятеро однієї крові);
  • Трент Резнор і Аттікус Росс(Манк);
  • Еміль Моссери (Мінари);
  • Джеймс Ньютон Ховард (Новини з усього світу);
  • Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батист (Душа).

Краща пісня

  • Юда і чорний Месія - Fight for You;
  • Суд над Чиказькою сімкою - Hear My Voice;
  • Євробачення: історія Вогняної саги - Húsavík;
  • Все життя попереду - Io Si (Seen);
  • Одна ніч у Майамі - Speak Now.

Краща операторська робота

  • Юда і чорний Месія (Шон Боббітт);
  • Манк (Ерік Мессершмідт);
  • Новини з усього світу (Даріуш Вольський);
  • Земля кочівників (Джошуа Джеймс Річардс);
  • Суд над Чиказькою сімкою (Федон Папаміхаїл).

Кращий документальний фільм

  • Collective (Magnolia Pictures and Participant);
  • Crip Camp (Netflix);
  • The Mole Agent (Gravitas Ventures);
  • My Octopus Teacher (Netflix);
  • Time (Amazon Studios).

Кращий короткометражний документальний фільм

  • Collet (Time Travel Unlimited);
  • A Concerto Is a Conversation (Breakwater Studios);
  • Do Not Split (Field of Vision);
  • Hunger Ward (MTV Documentary Films);
  • A Love Song for Latasha (Netflix).

Кращий художник-постановник

  • Батько;
  • Ма Рейні: мати блюзу;
  • Манк;
  • Новини з усього світу;
  • Тенет.

Кращий звук

  • Грейхаунд;
  • Манк;
  • Новини з усього світу;
  • Особа;
  • Звук металу.

Кращий дизайн костюмів

  • Емма (Марезе Ланган);
  • Елегія Хіллбіллі (Ерін Крюгер, Патрісія Дехані, Меттью Манґл);
  • Ма Рейні: мати блюзу (Матікі Анофф, Міа Ніл, Ларрі М. Черрі);
  • Манк (Кімберлі Спітері, Джіджі Вільямс);
  • Піноккіо (Далія Коллі, Анна Кібер, Себастьян Лохманн, Стівен Мерфі).

Кращий монтаж

  • Батько;
  • Земля кочівників;
  • Дівчина, яка подає надії;
  • Звук металу;
  • Суд над Чиказькою сімкою.

Кращий короткометражний анімаційний фільм

  • Нора (Disney Plus / Pixar);
  • Геній місця (Kazak Productions);
  • Якщо щось трапиться, я люблю вас (Netflix);
  • Опера (Beasts and Natives Alike);
  • Yes-People (CAOZ hf. Hólamói).

Кращий ігровий короткометражний фільм

  • Feeling Through;
  • The Letter Room;
  • The Present;
  • Two Distant Strangers;
  • White Eye.

Кращі грим і зачіска

  • Емма;
  • Елегія Хіллбіллі;
  • Ма Рейні: мати блюзу;
  • Манк;
  • Піноккіо.

Кращі спецефекти

  • Любов і монстри;
  • Північне небо;
  • Мулан;
  • Айван, єдиний і неповторний;
  • Тенет.

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