Оскар 2021 - назвали переможців найпрестижнішої кінопремії

Оскар 2021 / Фото : oscar.go.com

У Лос-Анджелесев ніч на 26 квітня пройшла 93 оновлена церемонія нагородження премією Оскар 2021 за досягнення в кіномистецтві.

Фільми номінувалися в 23 категоріях - від кращого фільму і акторів, до спецефектів, режисера, музики і гриму.

Церемонія вручення Оскарів 2021 пройшла по-унікальному: через коронавірус паралельно проходили дві церемонії - в театрі Dolby і на залізничному вокзалі Лос-Анджелеса. Учасникам шоу напередодні робили тести на коронавірус, всі були в масках, які сценаристи премії мали свої плани.

За задумом організаторів шоу, Оскар 2021 пройшов у стилі фільму про фільм, на якому вперше всіх учасників опитували на червоній доріжці і після. Актори, режисери і продюсери давали Відверті інтерв'ю з приводу своєї роботи.

Оскар 2021 - переможці

До вечора стали відомі переможці шоу Оскар 2021. Частина з них змогли прибути на премію, але дехто дзвонив по відеозв'язку для виголошення промови.

Кращий фільм

Батько;

Юда і чорний Месія;

Манк;

Земля кочівників;

Дівчина, яка подає надії;

Звук металу;

Суд над Чиказькою сімкою.

Кращий режисер

Томас Вінтерберг (Ще по одній);

Девід Фінчер (Манк);

Лі Ісаак Чан (Мінарі);

Хлоя Чжао (Земля кочівників);

Еміральд Феннел (Дівчина, яка подає надії).

Кращий актор

Різ Ахмед (Звук металу);

Чедвік Боузман( Ма Рейні: мати блюзу);

Ентоні Хопкінс (Батько);

Гарі Олдман (Манк);

Стівен Ян (Мінарі).

Краща актриса

Віола Девіс( Ма Рейні: мати блюзу);

Андра Дей (Сполучені Штати проти Біллі Холідей);

Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки);

Френсіс Макдорменд (Земля кочівників);

Кері Малліган (Дівчина, яка подає надії).

Кращий актор другого плану

Саша Барон Коен (Суд над Чиказькою сімкою);

Деніел Калуя (Юда і чорний Месія);

Леслі Одом-молодший (Одна ніч у Майамі);

Пол Раджі (Звук металу);

Лакіт Стенфілд (Юда і чорний Месія).

Краща актриса другого плану

Марія Бакалова (Борат 2);

Гленн Клоуз (Елегія Гілбіллі);

Олівія Колман (Батько);

Аманда Сейфрід (Манк);

Юн Е Чжон (Мінарі).

Кращий адаптований сценарій

Борат 2 (Стівен Зелліан, Саша Барон Коен, Джена Фрідман, Ентоні Хайнс, Лі Керн, Ден Мазер, Ніна Педрад, Еріка Рівінойя і Ден свімер);

Батько (Крістофер Хемптоні і Флоріан Зеллер);

Земля кочівників (Хлоя Чжао);

Одна ніч в Майамі (Кемп Пауерс);

Білий тигр (Рамін Бахрані).

Кращий оригінальний сценарій

Юда і чорний Месія (Вілл Берсон, Шака Кінг, Кейт Лукас, Кеннет Лукас);

Мінарі (Лі Ісаак Чан);

Дівчина, яка подає надії (Еміральд Феннел);

Звук металу (Авраам Мардер, Даріус Мардер, Дерек Сіанфранс);

Суд над Чиказькою сімкою (Аарон Соркін).

Кращий фільм іноземною мовою

Ще по одній (Данія);

Найкраща пора (Гонконг);

Колектив (Румунія);

Людина, яка продала свою шкуру (Туніс);

Quo Vadis, Aida? (Боснія і Герцеговина).

Кращий повнометражний анімаційний фільм

Вперед (Pixar);

Подорож на місяць (Netflix);

Баранчик Шон: Фермагеддон (Netflix);

Душа (Pixar);

Легенда про вовків (Apple TV Plus/GKIDS).

Оригінальний саундтрек

Теренс Бланшар (П'ятеро однієї крові);

Трент Резнор і Аттікус Росс(Манк);

Еміль Моссери (Мінари);

Джеймс Ньютон Ховард (Новини з усього світу);

Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батист (Душа).

Краща пісня

Юда і чорний Месія - Fight for You;

Суд над Чиказькою сімкою - Hear My Voice;

Євробачення: історія Вогняної саги - Húsavík;

Все життя попереду - Io Si (Seen);

Одна ніч у Майамі - Speak Now.

Краща операторська робота

Юда і чорний Месія (Шон Боббітт);

Манк (Ерік Мессершмідт);

Новини з усього світу (Даріуш Вольський);

Земля кочівників (Джошуа Джеймс Річардс);

Суд над Чиказькою сімкою (Федон Папаміхаїл).

Кращий документальний фільм

Collective (Magnolia Pictures and Participant);

Crip Camp (Netflix);

The Mole Agent (Gravitas Ventures);

My Octopus Teacher (Netflix);

Time (Amazon Studios).

Кращий короткометражний документальний фільм

Collet (Time Travel Unlimited);

A Concerto Is a Conversation (Breakwater Studios);

Do Not Split (Field of Vision);

Hunger Ward (MTV Documentary Films);

A Love Song for Latasha (Netflix).

Кращий художник-постановник

Батько;

Ма Рейні: мати блюзу;

Манк;

Новини з усього світу;

Тенет.

Кращий звук

Грейхаунд;

Манк;

Новини з усього світу;

Особа;

Звук металу.

Кращий дизайн костюмів

Емма (Марезе Ланган);

Елегія Хіллбіллі (Ерін Крюгер, Патрісія Дехані, Меттью Манґл);

Ма Рейні: мати блюзу (Матікі Анофф, Міа Ніл, Ларрі М. Черрі);

Манк (Кімберлі Спітері, Джіджі Вільямс);

Піноккіо (Далія Коллі, Анна Кібер, Себастьян Лохманн, Стівен Мерфі).

Кращий монтаж

Батько;

Земля кочівників;

Дівчина, яка подає надії;

Звук металу;

Суд над Чиказькою сімкою.

Кращий короткометражний анімаційний фільм

Нора (Disney Plus / Pixar);

Геній місця (Kazak Productions);

Якщо щось трапиться, я люблю вас (Netflix);

Опера (Beasts and Natives Alike);

Yes-People (CAOZ hf. Hólamói).

Кращий ігровий короткометражний фільм

Feeling Through;

The Letter Room;

The Present;

Two Distant Strangers;

White Eye.

Кращі грим і зачіска

Емма;

Елегія Хіллбіллі;

Ма Рейні: мати блюзу;

Манк;

Піноккіо.

Кращі спецефекти