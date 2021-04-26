Оскар 2021 - назвали переможців найпрестижнішої кінопремії

Американська кіноакадемія назвала переможців престижної кінопремії Оскар 2021.
У Лос-Анджелесев ніч на 26 квітня пройшла 93 оновлена церемонія нагородження премією Оскар 2021 за досягнення в кіномистецтві.
Фільми номінувалися в 23 категоріях - від кращого фільму і акторів, до спецефектів, режисера, музики і гриму.
Церемонія вручення Оскарів 2021 пройшла по-унікальному: через коронавірус паралельно проходили дві церемонії - в театрі Dolby і на залізничному вокзалі Лос-Анджелеса. Учасникам шоу напередодні робили тести на коронавірус, всі були в масках, які сценаристи премії мали свої плани.
За задумом організаторів шоу, Оскар 2021 пройшов у стилі фільму про фільм, на якому вперше всіх учасників опитували на червоній доріжці і після. Актори, режисери і продюсери давали Відверті інтерв'ю з приводу своєї роботи.
Оскар 2021 - переможці
До вечора стали відомі переможці шоу Оскар 2021. Частина з них змогли прибути на премію, але дехто дзвонив по відеозв'язку для виголошення промови.
Кращий фільм
- Батько;
- Юда і чорний Месія;
- Манк;
- Земля кочівників;
- Дівчина, яка подає надії;
- Звук металу;
- Суд над Чиказькою сімкою.
Кращий режисер
- Томас Вінтерберг (Ще по одній);
- Девід Фінчер (Манк);
- Лі Ісаак Чан (Мінарі);
- Хлоя Чжао (Земля кочівників);
- Еміральд Феннел (Дівчина, яка подає надії).
Кращий актор
- Різ Ахмед (Звук металу);
- Чедвік Боузман( Ма Рейні: мати блюзу);
- Ентоні Хопкінс (Батько);
- Гарі Олдман (Манк);
- Стівен Ян (Мінарі).
Краща актриса
- Віола Девіс( Ма Рейні: мати блюзу);
- Андра Дей (Сполучені Штати проти Біллі Холідей);
- Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки);
- Френсіс Макдорменд (Земля кочівників);
- Кері Малліган (Дівчина, яка подає надії).
Кращий актор другого плану
- Саша Барон Коен (Суд над Чиказькою сімкою);
- Деніел Калуя (Юда і чорний Месія);
- Леслі Одом-молодший (Одна ніч у Майамі);
- Пол Раджі (Звук металу);
- Лакіт Стенфілд (Юда і чорний Месія).
Краща актриса другого плану
- Марія Бакалова (Борат 2);
- Гленн Клоуз (Елегія Гілбіллі);
- Олівія Колман (Батько);
- Аманда Сейфрід (Манк);
- Юн Е Чжон (Мінарі).
Кращий адаптований сценарій
- Борат 2 (Стівен Зелліан, Саша Барон Коен, Джена Фрідман, Ентоні Хайнс, Лі Керн, Ден Мазер, Ніна Педрад, Еріка Рівінойя і Ден свімер);
- Батько (Крістофер Хемптоні і Флоріан Зеллер);
- Земля кочівників (Хлоя Чжао);
- Одна ніч в Майамі (Кемп Пауерс);
- Білий тигр (Рамін Бахрані).
Кращий оригінальний сценарій
- Юда і чорний Месія (Вілл Берсон, Шака Кінг, Кейт Лукас, Кеннет Лукас);
- Мінарі (Лі Ісаак Чан);
- Дівчина, яка подає надії (Еміральд Феннел);
- Звук металу (Авраам Мардер, Даріус Мардер, Дерек Сіанфранс);
- Суд над Чиказькою сімкою (Аарон Соркін).
Кращий фільм іноземною мовою
- Ще по одній (Данія);
- Найкраща пора (Гонконг);
- Колектив (Румунія);
- Людина, яка продала свою шкуру (Туніс);
- Quo Vadis, Aida? (Боснія і Герцеговина).
Кращий повнометражний анімаційний фільм
- Вперед (Pixar);
- Подорож на місяць (Netflix);
- Баранчик Шон: Фермагеддон (Netflix);
- Душа (Pixar);
- Легенда про вовків (Apple TV Plus/GKIDS).
Оригінальний саундтрек
- Теренс Бланшар (П'ятеро однієї крові);
- Трент Резнор і Аттікус Росс(Манк);
- Еміль Моссери (Мінари);
- Джеймс Ньютон Ховард (Новини з усього світу);
- Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батист (Душа).
Краща пісня
- Юда і чорний Месія - Fight for You;
- Суд над Чиказькою сімкою - Hear My Voice;
- Євробачення: історія Вогняної саги - Húsavík;
- Все життя попереду - Io Si (Seen);
- Одна ніч у Майамі - Speak Now.
Краща операторська робота
- Юда і чорний Месія (Шон Боббітт);
- Манк (Ерік Мессершмідт);
- Новини з усього світу (Даріуш Вольський);
- Земля кочівників (Джошуа Джеймс Річардс);
- Суд над Чиказькою сімкою (Федон Папаміхаїл).
Кращий документальний фільм
- Collective (Magnolia Pictures and Participant);
- Crip Camp (Netflix);
- The Mole Agent (Gravitas Ventures);
- My Octopus Teacher (Netflix);
- Time (Amazon Studios).
Кращий короткометражний документальний фільм
- Collet (Time Travel Unlimited);
- A Concerto Is a Conversation (Breakwater Studios);
- Do Not Split (Field of Vision);
- Hunger Ward (MTV Documentary Films);
- A Love Song for Latasha (Netflix).
Кращий художник-постановник
- Батько;
- Ма Рейні: мати блюзу;
- Манк;
- Новини з усього світу;
- Тенет.
Кращий звук
- Грейхаунд;
- Манк;
- Новини з усього світу;
- Особа;
- Звук металу.
Кращий дизайн костюмів
- Емма (Марезе Ланган);
- Елегія Хіллбіллі (Ерін Крюгер, Патрісія Дехані, Меттью Манґл);
- Ма Рейні: мати блюзу (Матікі Анофф, Міа Ніл, Ларрі М. Черрі);
- Манк (Кімберлі Спітері, Джіджі Вільямс);
- Піноккіо (Далія Коллі, Анна Кібер, Себастьян Лохманн, Стівен Мерфі).
Кращий монтаж
- Батько;
- Земля кочівників;
- Дівчина, яка подає надії;
- Звук металу;
- Суд над Чиказькою сімкою.
Кращий короткометражний анімаційний фільм
- Нора (Disney Plus / Pixar);
- Геній місця (Kazak Productions);
- Якщо щось трапиться, я люблю вас (Netflix);
- Опера (Beasts and Natives Alike);
- Yes-People (CAOZ hf. Hólamói).
Кращий ігровий короткометражний фільм
- Feeling Through;
- The Letter Room;
- The Present;
- Two Distant Strangers;
- White Eye.
Кращі грим і зачіска
- Емма;
- Елегія Хіллбіллі;
- Ма Рейні: мати блюзу;
- Манк;
- Піноккіо.
Кращі спецефекти
- Любов і монстри;
- Північне небо;
- Мулан;
- Айван, єдиний і неповторний;
- Тенет.