Оскар 2021 - назвали победителей самой престижной кинопремии

Американская киноакадемия назвала победителей престижной кинопремии Оскар 2021.
В Лос-Анджелесев ночь на 26 апреля прошла 93 обновленная церемония награждения премией Оскар 2021 за достижения в киноискусстве.
Фильмы номинировались в 23 категориях - от лучшего фильма и актеров, до спецэффектов, режиссера, музыки и грима.
Церемония вручения Оскаров 2021 прошла по-уникальному: из-за коронавируса параллельно проходили две церемонии - в театре Dolby и на железнодорожном вокзале Лос-Анджелеса. Участникам шоу накануне делали тесты на коронавирус, все были в масках, которые сценаристы премии имели свои планы.
По задумке организаторов шоу, Оскар 2021 прошел в стиле фильма о фильме, на котором впервые всех участников опрашивали на красной дороже и после. Актеры, режиссеры и продюсеры давали откровенные интервью по поводу своей работы.
Оскар 2021 - победители
К вечеру стали известны победители шоу Оскар 2021. Часть из них смогли прибыть на премию, но кое-кто звонил по видеосвязи для произнесения речи.
Лучший фильм
- Отец;
- Иуда и черный мессия;
- Манк;
- Земля кочевников;
- Девушка, подающая надежды;
- Звук металла;
- Суд над Чикагской семеркой.
Лучший режиссер
- Томас Винтерберг (Еще по одной);
- Дэвид Финчер (Манк);
- Ли Исаак Чан (Минари);
- Хлоя Чжао (Земля кочевников);
- Эмиральд Феннел (Девушка, подающая надежды).
Лучший актер
- Риз Ахмед (Звук металла);
- Чедвик Боузман (Ма Рейни: Мать блюза);
- Энтони Хопкинс (Отец);
- Гари Олдман (Манк);
- Стивен Ян (Минари).
Лучшая актриса
- Виола Дэвис (Ма Рейни: Мать блюза);
- Андра Дей (Соединенные Штаты против Билли Холидей);
- Ванесса Кирби (Фрагменты женщины);
- Фрэнсис Макдормэнд (Земля кочевников);
- Кэри Маллиган (Девушка, подающая надежды).
Лучший актер второго плана
- Саша Барон Коэн (Суд над Чикагской семеркой);
- Дэниэл Калуя (Иуда и черный мессия);
- Лесли Одом-младший (Одна ночь в Майами);
- Пол Раджи (Звук металла);
- Лакит Стэнфилд (Иуда и черный мессия).
Лучшая актриса второго плана
- Мария Бакалова (Борат 2);
- Гленн Клоуз (Элегия Хиллбилли);
- Оливия Колман (Отец);
- Аманда Сейфрид (Манк);
- Юн Е Чжон (Минари).
Лучший адаптированный сценарий
- Борат 2 (Стивен Зеллиан, Саша Барон Коэн, Джена Фридман, Энтони Хайнс, Ли Керн, Дэн Мазер, Нина Педрад, Эрика Ривинойя и Дэн Свимер);
- Отец (Кристофер Хэмптони и Флориан Зеллер);
- Земля кочевников (Хлоя Чжао);
- Одна ночь в Майами (Кемп Пауэрс);
- Белый тигр (Рамин Бахрани).
Лучший оригинальный сценарий
- Иуда и черный мессия (Уилл Берсон, Шака Кинг, Кейт Лукас, Кеннет Лукас);
- Минари (Ли Исаак Чан);
- Девушка, подающая надежды (Эмиральд Феннел);
- Звук металла (Авраам Мардер, Дариус Мардер, Дерек Сианфранс);
- Суд над Чикагской семеркой (Аарон Соркин).
Лучший фильм на иностранном языке
- Еще по одной (Дания);
- Лучшая пора (Гонконг);
- Коллектив (Румыния);
- Человек, который продал свою шкуру (Тунис);
- Quo Vadis, Aida? (Босния и Герцеговина).
Лучший полнометражный анимационный фильм
- Вперед (Pixar);
- Путешествие на Луну (Netflix);
- Барашек Шон: Фермагеддон (Netflix);
- Душа (Pixar);
- Легенда о волках (Apple TV Plus/GKIDS).
Оригинальный саундтрек
- Теренс Бланшар (Пятеро одной крови);
- Трент Резнор и Аттикус Росс(Манк);
- Эмиль Моссери (Минари);
- Джеймс Ньютон Ховард (Новости со всего света);
- Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист (Душа).
Лучшая песня
- Иуда и черный мессия — Fight for You;
- Суд над Чикагской семеркой — Hear My Voice;
- Евровидение: История огненной саги — Húsavík;
- Вся жизнь впереди — Io Si (Seen);
- Одна ночь в Майами — Speak Now.
Лучшая операторская работа
- Иуда и черный мессия (Шон Боббитт);
- Манк (Эрик Мессершмидт);
- Новости со всего света (Дариуш Вольский);
- Земля кочевников (Джошуа Джеймс Ричардс);
- Суд над Чикагской семеркой (Федон Папамихаил).
Лучший документальный фильм
- Collective (Magnolia Pictures and Participant);
- Crip Camp (Netflix);
- The Mole Agent (Gravitas Ventures);
- My Octopus Teacher (Netflix);
- Time (Amazon Studios).
Лучший короткометражный документальный фильм
- Collet (Time Travel Unlimited);
- A Concerto Is a Conversation (Breakwater Studios);
- Do Not Split (Field of Vision);
- Hunger Ward (MTV Documentary Films);
- A Love Song for Latasha (Netflix).
Лучшиая работа художника
- Отец;
- Ма Рейни: Мать блюза;
- Манк;
- Новости со всего света;
- Тенет.
Лучший звук
- Грейхаунд;
- Манк;
- Новости со всего света;
- Душа;
- Звук металла.
Лучший дизайн костюмов
- Эмма (Марезе Ланган);
- Элегия Хиллбилли (Эрин Крюгер Мекаш, Патрисия Дехани, Мэттью Мангл);
- Ма Рейни: Мать блюза (Матики Анофф, Миа Нил, Ларри М. Черри);
- Манк (Кимберли Спитери, Джиджи Уильямс);
- Пиноккио (Далия Колли, Анна Кибер, Себастьян Лохманн, Стивен Мерфи).
Лучший монтаж
- Отец;
- Земля кочевников;
- Девушка, подающая надежды;
- Звук металла;
- Суд над Чикагской семеркой.
Лучший короткометражный анимационный фильм
- Нора (Disney Plus/Pixar);
- Гений места (Kazak Productions);
- Если что-то случится, я люблю вас (Netflix);
- Опера (Beasts and Natives Alike);
- Yes-People (CAOZ hf. Hólamói).
Лучший игровой короткометражный фильм
- Feeling Through;
- The Letter Room;
- The Present;
- Two Distant Strangers;
- White Eye.
Лучшие грим и прическа
- Эмма;
- Элегия Хиллбилли;
- Ма Рейни: Мать блюза;
- Манк;
- Пиноккио.
Лучшие спецэффекты
- Любовь и монстры;
- Полночное небо;
- Мулан;
- Айван, единственный и неповторимый;
- Тенет.