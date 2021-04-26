Оскар 2021 - назвали победителей самой престижной кинопремии

Оскар 2021 / Фото: oscar.go.com

В Лос-Анджелесев ночь на 26 апреля прошла 93 обновленная церемония награждения премией Оскар 2021 за достижения в киноискусстве.

Фильмы номинировались в 23 категориях - от лучшего фильма и актеров, до спецэффектов, режиссера, музыки и грима.

Церемония вручения Оскаров 2021 прошла по-уникальному: из-за коронавируса параллельно проходили две церемонии - в театре Dolby и на железнодорожном вокзале Лос-Анджелеса. Участникам шоу накануне делали тесты на коронавирус, все были в масках, которые сценаристы премии имели свои планы.

По задумке организаторов шоу, Оскар 2021 прошел в стиле фильма о фильме, на котором впервые всех участников опрашивали на красной дороже и после. Актеры, режиссеры и продюсеры давали откровенные интервью по поводу своей работы.

Оскар 2021 - победители

К вечеру стали известны победители шоу Оскар 2021. Часть из них смогли прибыть на премию, но кое-кто звонил по видеосвязи для произнесения речи.

Лучший фильм

Отец;

Иуда и черный мессия;

Манк;

Земля кочевников;

Девушка, подающая надежды;

Звук металла;

Суд над Чикагской семеркой.

Лучший режиссер

Томас Винтерберг (Еще по одной);

Дэвид Финчер (Манк);

Ли Исаак Чан (Минари);

Хлоя Чжао (Земля кочевников);

Эмиральд Феннел (Девушка, подающая надежды).

Лучший актер

Риз Ахмед (Звук металла);

Чедвик Боузман (Ма Рейни: Мать блюза);

Энтони Хопкинс (Отец);

Гари Олдман (Манк);

Стивен Ян (Минари).

Лучшая актриса

Виола Дэвис (Ма Рейни: Мать блюза);

Андра Дей (Соединенные Штаты против Билли Холидей);

Ванесса Кирби (Фрагменты женщины);

Фрэнсис Макдормэнд (Земля кочевников);

Кэри Маллиган (Девушка, подающая надежды).

Лучший актер второго плана

Саша Барон Коэн (Суд над Чикагской семеркой);

Дэниэл Калуя (Иуда и черный мессия);

Лесли Одом-младший (Одна ночь в Майами);

Пол Раджи (Звук металла);

Лакит Стэнфилд (Иуда и черный мессия).

Лучшая актриса второго плана

Мария Бакалова (Борат 2);

Гленн Клоуз (Элегия Хиллбилли);

Оливия Колман (Отец);

Аманда Сейфрид (Манк);

Юн Е Чжон (Минари).

Лучший адаптированный сценарий

Борат 2 (Стивен Зеллиан, Саша Барон Коэн, Джена Фридман, Энтони Хайнс, Ли Керн, Дэн Мазер, Нина Педрад, Эрика Ривинойя и Дэн Свимер);

Отец (Кристофер Хэмптони и Флориан Зеллер);

Земля кочевников (Хлоя Чжао);

Одна ночь в Майами (Кемп Пауэрс);

Белый тигр (Рамин Бахрани).

Лучший оригинальный сценарий

Иуда и черный мессия (Уилл Берсон, Шака Кинг, Кейт Лукас, Кеннет Лукас);

Минари (Ли Исаак Чан);

Девушка, подающая надежды (Эмиральд Феннел);

Звук металла (Авраам Мардер, Дариус Мардер, Дерек Сианфранс);

Суд над Чикагской семеркой (Аарон Соркин).

Лучший фильм на иностранном языке

Еще по одной (Дания);

Лучшая пора (Гонконг);

Коллектив (Румыния);

Человек, который продал свою шкуру (Тунис);

Quo Vadis, Aida? (Босния и Герцеговина).

Лучший полнометражный анимационный фильм

Вперед (Pixar);

Путешествие на Луну (Netflix);

Барашек Шон: Фермагеддон (Netflix);

Душа (Pixar);

Легенда о волках (Apple TV Plus/GKIDS).

Оригинальный саундтрек

Теренс Бланшар (Пятеро одной крови);

Трент Резнор и Аттикус Росс(Манк);

Эмиль Моссери (Минари);

Джеймс Ньютон Ховард (Новости со всего света);

Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист (Душа).

Лучшая песня

Иуда и черный мессия — Fight for You;

Суд над Чикагской семеркой — Hear My Voice;

Евровидение: История огненной саги — Húsavík;

Вся жизнь впереди — Io Si (Seen);

Одна ночь в Майами — Speak Now.

Лучшая операторская работа

Иуда и черный мессия (Шон Боббитт);

Манк (Эрик Мессершмидт);

Новости со всего света (Дариуш Вольский);

Земля кочевников (Джошуа Джеймс Ричардс);

Суд над Чикагской семеркой (Федон Папамихаил).

Лучший документальный фильм

Collective (Magnolia Pictures and Participant);

Crip Camp (Netflix);

The Mole Agent (Gravitas Ventures);

My Octopus Teacher (Netflix);

Time (Amazon Studios).

Лучший короткометражный документальный фильм

Collet (Time Travel Unlimited);

A Concerto Is a Conversation (Breakwater Studios);

Do Not Split (Field of Vision);

Hunger Ward (MTV Documentary Films);

A Love Song for Latasha (Netflix).

Лучшиая работа художника

Отец;

Ма Рейни: Мать блюза;

Манк;

Новости со всего света;

Тенет.

Лучший звук

Грейхаунд;

Манк;

Новости со всего света;

Душа;

Звук металла.

Лучший дизайн костюмов

Эмма (Марезе Ланган);

Элегия Хиллбилли (Эрин Крюгер Мекаш, Патрисия Дехани, Мэттью Мангл);

Ма Рейни: Мать блюза (Матики Анофф, Миа Нил, Ларри М. Черри);

Манк (Кимберли Спитери, Джиджи Уильямс);

Пиноккио (Далия Колли, Анна Кибер, Себастьян Лохманн, Стивен Мерфи).

Лучший монтаж

Отец;

Земля кочевников;

Девушка, подающая надежды;

Звук металла;

Суд над Чикагской семеркой.

Лучший короткометражный анимационный фильм

Нора (Disney Plus/Pixar);

Гений места (Kazak Productions);

Если что-то случится, я люблю вас (Netflix);

Опера (Beasts and Natives Alike);

Yes-People (CAOZ hf. Hólamói).

Лучший игровой короткометражный фильм

Feeling Through;

The Letter Room;

The Present;

Two Distant Strangers;

White Eye.

Лучшие грим и прическа

Эмма;

Элегия Хиллбилли;

Ма Рейни: Мать блюза;

Манк;

Пиноккио.

Лучшие спецэффекты