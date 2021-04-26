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Оскар 2021 - назвали победителей самой престижной кинопремии

26 апреля 2021, 05:30

Американская киноакадемия назвала победителей престижной кинопремии Оскар 2021.

Оскар 2021
Оскар 2021 / Фото: oscar.go.com

В Лос-Анджелесев ночь на 26 апреля прошла 93 обновленная церемония награждения премией Оскар 2021 за достижения в киноискусстве.

Фильмы номинировались в 23 категориях - от лучшего фильма и актеров, до спецэффектов, режиссера, музыки и грима.

Церемония вручения Оскаров 2021 прошла по-уникальному: из-за коронавируса параллельно проходили две церемонии - в театре Dolby и на железнодорожном вокзале Лос-Анджелеса. Участникам шоу накануне делали тесты на коронавирус, все были в масках, которые сценаристы премии имели свои планы.

По задумке организаторов шоу, Оскар 2021 прошел в стиле фильма о фильме, на котором впервые всех участников опрашивали на красной дороже и после. Актеры, режиссеры и продюсеры давали откровенные интервью по поводу своей работы.

Оскар 2021 - победители

К вечеру стали известны победители шоу Оскар 2021. Часть из них смогли прибыть на премию, но кое-кто звонил по видеосвязи для произнесения речи.

Лучший фильм

  • Отец;
  • Иуда и черный мессия;
  • Манк;
  • Земля кочевников;
  • Девушка, подающая надежды;
  • Звук металла;
  • Суд над Чикагской семеркой.

Лучший режиссер

  • Томас Винтерберг (Еще по одной);
  • Дэвид Финчер (Манк);
  • Ли Исаак Чан (Минари);
  • Хлоя Чжао (Земля кочевников);
  • Эмиральд Феннел (Девушка, подающая надежды).

Лучший актер

  • Риз Ахмед (Звук металла);
  • Чедвик Боузман (Ма Рейни: Мать блюза);
  • Энтони Хопкинс (Отец);
  • Гари Олдман (Манк);
  • Стивен Ян (Минари).

Лучшая актриса

  • Виола Дэвис (Ма Рейни: Мать блюза);
  • Андра Дей (Соединенные Штаты против Билли Холидей);
  • Ванесса Кирби (Фрагменты женщины);
  • Фрэнсис Макдормэнд (Земля кочевников);
  • Кэри Маллиган (Девушка, подающая надежды).

Лучший актер второго плана

  • Саша Барон Коэн (Суд над Чикагской семеркой);
  • Дэниэл Калуя (Иуда и черный мессия);
  • Лесли Одом-младший (Одна ночь в Майами);
  • Пол Раджи (Звук металла);
  • Лакит Стэнфилд (Иуда и черный мессия).

Лучшая актриса второго плана

  • Мария Бакалова (Борат 2);
  • Гленн Клоуз (Элегия Хиллбилли);
  • Оливия Колман (Отец);
  • Аманда Сейфрид (Манк);
  • Юн Е Чжон (Минари).

Лучший адаптированный сценарий

  • Борат 2 (Стивен Зеллиан, Саша Барон Коэн, Джена Фридман, Энтони Хайнс, Ли Керн, Дэн Мазер, Нина Педрад, Эрика Ривинойя и Дэн Свимер);
  • Отец (Кристофер Хэмптони и Флориан Зеллер);
  • Земля кочевников (Хлоя Чжао);
  • Одна ночь в Майами (Кемп Пауэрс);
  • Белый тигр (Рамин Бахрани).

Лучший оригинальный сценарий

  • Иуда и черный мессия (Уилл Берсон, Шака Кинг, Кейт Лукас, Кеннет Лукас);
  • Минари (Ли Исаак Чан);
  • Девушка, подающая надежды (Эмиральд Феннел);
  • Звук металла (Авраам Мардер, Дариус Мардер, Дерек Сианфранс);
  • Суд над Чикагской семеркой (Аарон Соркин).

Лучший фильм на иностранном языке

  • Еще по одной (Дания);
  • Лучшая пора (Гонконг);
  • Коллектив (Румыния);
  • Человек, который продал свою шкуру (Тунис);
  • Quo Vadis, Aida? (Босния и Герцеговина).

Лучший полнометражный анимационный фильм

  • Вперед (Pixar);
  • Путешествие на Луну (Netflix);
  • Барашек Шон: Фермагеддон (Netflix);
  • Душа (Pixar);
  • Легенда о волках (Apple TV Plus/GKIDS).

Оригинальный саундтрек

  • Теренс Бланшар (Пятеро одной крови);
  • Трент Резнор и Аттикус Росс(Манк);
  • Эмиль Моссери (Минари);
  • Джеймс Ньютон Ховард (Новости со всего света);
  • Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист (Душа).

Лучшая песня

  • Иуда и черный мессия — Fight for You;
  • Суд над Чикагской семеркой — Hear My Voice;
  • Евровидение: История огненной саги — Húsavík;
  • Вся жизнь впереди — Io Si (Seen);
  • Одна ночь в Майами — Speak Now.

Лучшая операторская работа

  • Иуда и черный мессия (Шон Боббитт);
  • Манк (Эрик Мессершмидт);
  • Новости со всего света (Дариуш Вольский);
  • Земля кочевников (Джошуа Джеймс Ричардс);
  • Суд над Чикагской семеркой (Федон Папамихаил).

Лучший документальный фильм

  • Collective (Magnolia Pictures and Participant);
  • Crip Camp (Netflix);
  • The Mole Agent (Gravitas Ventures);
  • My Octopus Teacher (Netflix);
  • Time (Amazon Studios).

Лучший короткометражный документальный фильм

  • Collet (Time Travel Unlimited);
  • A Concerto Is a Conversation (Breakwater Studios);
  • Do Not Split (Field of Vision);
  • Hunger Ward (MTV Documentary Films);
  • A Love Song for Latasha (Netflix).

Лучшиая работа художника

  • Отец;
  • Ма Рейни: Мать блюза;
  • Манк;
  • Новости со всего света;
  • Тенет.

Лучший звук

  • Грейхаунд;
  • Манк;
  • Новости со всего света;
  • Душа;
  • Звук металла.

Лучший дизайн костюмов

  • Эмма (Марезе Ланган);
  • Элегия Хиллбилли (Эрин Крюгер Мекаш, Патрисия Дехани, Мэттью Мангл);
  • Ма Рейни: Мать блюза (Матики Анофф, Миа Нил, Ларри М. Черри);
  • Манк (Кимберли Спитери, Джиджи Уильямс);
  • Пиноккио (Далия Колли, Анна Кибер, Себастьян Лохманн, Стивен Мерфи).

Лучший монтаж

  • Отец;
  • Земля кочевников;
  • Девушка, подающая надежды;
  • Звук металла;
  • Суд над Чикагской семеркой.

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • Нора (Disney Plus/Pixar);
  • Гений места (Kazak Productions);
  • Если что-то случится, я люблю вас (Netflix);
  • Опера (Beasts and Natives Alike);
  • Yes-People (CAOZ hf. Hólamói).

Лучший игровой короткометражный фильм

  • Feeling Through;
  • The Letter Room;
  • The Present;
  • Two Distant Strangers;
  • White Eye.

Лучшие грим и прическа

  • Эмма;
  • Элегия Хиллбилли;
  • Ма Рейни: Мать блюза;
  • Манк;
  • Пиноккио.

Лучшие спецэффекты

  • Любовь и монстры;
  • Полночное небо;
  • Мулан;
  • Айван, единственный и неповторимый;
  • Тенет.

новости шоу бизнеса Оскар 2021
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