Организаторы назвали имена ведущих на премии Оскар 2021

Брэд Питт / Getty Images

С 25 на 26 апреля в Калифорнии состоится торжественное награждение победителей Оскара-2021. Из года в год шоу вели популярные шоумены, но на фоне скандалов с домогательством, обвинениях в изнасиловании и просто травлей звезд, в 2020 и 2021 годах все меньше желающих становиться ведущими.

В 2021 году организаторы приняли решение, что награды будут вручать сами звезды - приглашенные гости и, может, сами номинанты.

Как сообщает киноакадемия в своем официальном Instagram, уже есть примерный список таких актеров. Их сняли в неком трейлере будущего события, сопровождая комментарием: "А что если награда за кино тоже будет кином?"Читайте такжеКиноакадемия открыла шорт-лист на Оскар 2021 - какие фильмы попали в номинацию

По официальным данным, во вручении Оскара примут участие актеры:

Брэд Питт

Зендея

Пон Джун Хо

Хэлли Берри

Хоакин Феникс

Лаура Дерн

Рене Зеллвегер

Риз Уизерспун

Харрисон Форд и другие.

Еще неизвестно, кто точно придет на шоу, и смогут ли сами ведущие "вести", так как незадолго до локдауна киноакадемия объявила драконовские условия участия в церемонии награждения, среди которых запрет на трансляции онлайн.

Так что всем, кто решил ехать на Оскар 2021 еще вначале апреля нужно было бросить все дела и приезжать в Лос-Анджелес для прохождения 14-дневного карантина от коронавируса. Актеров это, мягко говоря, не о радовало, так как многие номинанты на данный момент снимаются, и подобный перерыв чреват срывом съемок на месяц.

Церемония награждения Оскар 2021 пройдет в ночь с 25 на 26 апреля. Трансляцию будет показывать канал ABC.