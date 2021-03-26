На Оскаре всем звездам запретили онлайн-связь вместо живого присутсвия

Оскар 2020 / Reuters

Церемония награждения Оскар 2021 пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе, но на ней многие не смогут присутствовать. И виной тому не только коронавирус, но и подход организаторов шоу.

Как сообщает Variety, на церемонии запретили использовать Zoom для речи победителей, потребовав присутствие на церемонии.

Подобное требование создает серьезные проблемы для номинантов, так как те, кто попал в категорию фильмов на иностранном языке приехать не смогут вообще.

Также не смогут приехать те, у кого сейчас съемки, и актеры проходят 14-дневный карантин.Читайте такжеКиноакадемия открыла шорт-лист на Оскар 2021 - какие фильмы попали в номинацию

Источники Variety сообщают, что организаторы Оскар-2021 также могут выдвинуть требование 14-дневного карантина. В результате, некоторые участники церемонии могут выпасть со съемок сразу на месяц. И при всем этом продюсеры шоу пока не спрашивали о вакцинации.

Журналисты сообщают, что как вариант, будут записывать речи загодя, либо артисты не прибудут вовсе.

Как результат таких мер, церемония Оскар 2021 окажется заметно короче, чем обычно. Также в этот раз среди номинантов почти отсутствуют блокбастеры, что сделает привлечение зрителей к шоу сложной задачей.