Перезапуск фільмів Мортал Комбат отримає всього 5 частин

Mortal Combat 2021 / New Line і Warner Bros

Виконавець ролі Саб-Зіро в Мортал Комбаті зізнався, що підписав контракт з Warner Bros зразу на 5 фільмів.

Як повідомив Джо Таслім розповів Just for Variety, що, традиційно, студія ще не приймала остаточного рішення про роботу над сиквелом.

"Якщо перша частина буде успішною, може, ми знімемо ще", - додав він

Актор не без гордості заявив, що був першим, кого запросили зніматися. Коли його покликали грати Саб-Зіро, то крім нього за проектом не було закріплено жодного актора.

При цьому зацікавився він тільки після того, як WB підтвердила, що його героєм буде саме Бі-Хан.

Джо зізнався, що просто чекає, коли його Саб-Зіро стане Нуб-Сайботом.

Уривок з фільму Мортал Комбат 2021:

Минулого тижня відбулася прем'єра фільму Мортал Комбат у світі. За цей час він зібрав 19,2 мільйона доларів. Прем'єра в США запланована на 23 квітня.