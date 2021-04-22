Перезапуск фільмів Мортал Комбат отримає всього 5 частин

Warner Bros. сподівається, що екранізація файтинга отримає продовження, і підписала контракти з акторами.
Виконавець ролі Саб-Зіро в Мортал Комбаті зізнався, що підписав контракт з Warner Bros зразу на 5 фільмів.
Як повідомив Джо Таслім розповів Just for Variety, що, традиційно, студія ще не приймала остаточного рішення про роботу над сиквелом.
"Якщо перша частина буде успішною, може, ми знімемо ще", - додав він
Актор не без гордості заявив, що був першим, кого запросили зніматися. Коли його покликали грати Саб-Зіро, то крім нього за проектом не було закріплено жодного актора.
При цьому зацікавився він тільки після того, як WB підтвердила, що його героєм буде саме Бі-Хан.
Джо зізнався, що просто чекає, коли його Саб-Зіро стане Нуб-Сайботом.
Уривок з фільму Мортал Комбат 2021:
Минулого тижня відбулася прем'єра фільму Мортал Комбат у світі. За цей час він зібрав 19,2 мільйона доларів. Прем'єра в США запланована на 23 квітня.