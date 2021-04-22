Перезапуск фильмов Мортал Комбат получит всего 5 частей

Warner Bros. надеется, что экранизация файтинга получит продолжение, и подписала контракты с актерами.
Исполнитель роли Саб-Зиро в Мортал Комбате признался, что подписал контракт с Warner Bros стразу на 5 фильмов.
Как сообщил Джо Таслим рассказал Just for Variety, что, традиционно, студия еще не принимала окончательного решения о работе над сиквелом.
"Если первая часть будет успешной, может, мы снимем ещё", - добавил он
Актер не без гордости заявил, что был первым, кого пригласили сниматься. Когда его позвали играть Саб-Зиро, то кроме него за проектом не было закреплено ни одного актера.
При этом заинтересовался он только после того, как WB подтвердила, что его героем будет именно Би-Хан.
Джо признался, что просто ждет, когда его Саб-Зиро станет Нуб-Сайботом.
Отрывок из фильма Мортал Комбат 2021:
На прошлой неделе состоялась премьера фильма Мортал Комбат в мире. За это время он собрал 19,2 миллиона долларов. Премьера в США запланирована на 23 апреля.