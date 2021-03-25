Пірс Броснан зіграє ключового персонажа в новому фільмі DC

Харизматичний американський актор Пірс Броснан зіграє майстра містичних мистецтв Доктора Фейта в новому фільмі за коміксами DC - Чорний Адам.
Агент 007 Пірс Броснан після невеликої перерви в зйомках змінив сторону, і зіграє суперлиходія.
Як повідомляє The Hollywood Reporter, Пірс Броснан приєднався до до чергового фільму Warner Bros, вперше спробувавши грати в супергеройському кіно.
Пірс Броснан буде протистояти Дуейну Джонсону в Чорному Адамі. Зірка Джеймса Бонда втілить класичного персонажа коміксів DC Доктора Фейта. Для актора цей образ стане першою пробою в супергеройському кіно.
Сюжет розгортатиметься навколо суспільства справедливості - команди супергероїв, що передує Лізі Справедливості.
DC на своїй офіційній сторінці в Instagram розкрили роль Пірса Броснана і список інших акторів майбутнього фільму.
Чорний Адам - актори і ролі
- Дуейн Джонсон -Чорний Адам
- Алдіс Ходх - Людина-орел
- Ной Сентінео - Альберт Ротштейн / Атом Крушитель
- Квінтесса Суінделл - Циклон
- Пірс Броснан - Доктор Фейт
Крім того, у фільмі з'явиться і Шазам, ймовірно, у виконанні Закарі Лівая.
Журналісти повідомляють, що Броснан в Адамі зіграє Кента Нельсона, сина археолога, який знайшов Шолом Долі і отримав естафету Доктора Фейта.
Дата виходу і подробиці зйомок фільму не розголошуються.
Як раніше повідомляв Главред, на CW виходить фінальний 6 сезон Супергерл, який, однак, показуватимуть на ТБ не цілком.