Пирс Броснан сыграет ключевого персонажа в новом фильме DC

Харизматичный американский актер Пирс Броснан сыграет мастера мистических искусств Доктора Фейта в новом фильме по комиксам DC - Черный Адам.
Агент 007 Пирс Броснан после небольшого перерыва в съемках сменил сторону, и сыграет суперзлодея.
Как сообщает The Hollywood Reporter, Пирс Броснан присоединился к к очередному фильму Warner Bros, впервые попробовав играть в супергеройском кино.
Пирс Броснан будет противостоять Дуэйну Джонсону в Черном Адаме. Звезда Джеймса Бонда воплотит классического персонажа комиксов DC Доктора Фейта. Для актера этот образ станет первой пробой в супергеройском кино.
Сюжет будет разворачиваться вокруг Общества Справедливости — команды супергероев, предшествующей Лиге Справедливости.
DC на своей официальной странице в Instagram раскрыли роль Пирса Броснана и список остальных актеров предстоящего фильма.
Черный Адам - актеры и роли
- Дуэйн Джонсон - Черный Адам
- Алдис Ходх - Человек-орел
- Ной Сентинео - Альберт Ротштейн / Атом Крушитель
- Квинтесса Суинделл - Циклон
- Пирс Броснан - Доктор Фейт
Кроме того, в фильме появится и Шазам, вероятно, в исполнении закари Ливая.
Журналисты сообщают, что Броснан в Адаме сыграет Кента Нельсона, сына археолога, который нашел Шлем Судьбы и получил эстафету Доктора Фейта.
Дата выхода и подробности съемок фильма не разглашаются.
Как ранее сообщал Главред, на CW выходит финальный 6 сезон Супергерл, который, однако, будут показывать на ТВ не целиком.