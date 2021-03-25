Пирс Броснан сыграет ключевого персонажа в новом фильме DC

Пирс Броснан / Getty Images

Агент 007 Пирс Броснан после небольшого перерыва в съемках сменил сторону, и сыграет суперзлодея.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Пирс Броснан присоединился к к очередному фильму Warner Bros, впервые попробовав играть в супергеройском кино.

Пирс Броснан будет противостоять Дуэйну Джонсону в Черном Адаме. Звезда Джеймса Бонда воплотит классического персонажа комиксов DC Доктора Фейта. Для актера этот образ станет первой пробой в супергеройском кино.

Сюжет будет разворачиваться вокруг Общества Справедливости — команды супергероев, предшествующей Лиге Справедливости.

DC на своей официальной странице в Instagram раскрыли роль Пирса Броснана и список остальных актеров предстоящего фильма.

Черный Адам - актеры и роли

Дуэйн Джонсон - Черный Адам

Алдис Ходх - Человек-орел

Ной Сентинео - Альберт Ротштейн / Атом Крушитель

Квинтесса Суинделл - Циклон

Пирс Броснан - Доктор Фейт

Кроме того, в фильме появится и Шазам, вероятно, в исполнении закари Ливая.

Журналисты сообщают, что Броснан в Адаме сыграет Кента Нельсона, сына археолога, который нашел Шлем Судьбы и получил эстафету Доктора Фейта.

Дата выхода и подробности съемок фильма не разглашаются.

Как ранее сообщал Главред, на CW выходит финальный 6 сезон Супергерл, который, однако, будут показывать на ТВ не целиком.