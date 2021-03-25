Вышел трейлер финального сезона Супергерл на канале CW

Канал CW закрывает Супергерл после 6 сезона, который снимался во время пандемии коронавируса.
Телеканал CW показал трейлер финального 6 сезона сериала Супергерл, который входит в сериальную вселенную по DC Comics, которая, однако не пересекается с киновселенной.
В новом трейлере показали, что Лекс Лютер получил суперспособности и бессмертие, так что способен на равных сражаться с криптонцами. В сцене также показали, что он способен с легкостью раскидать их одним разрядом сил.
В планах Суперзлодея - перестроит Землю по своему плану.А потом и всю вселенную - почему бы и нет?
Сюжет намекает на пик противостояния с Лютером, но неясно чем оно закончится - в кадре мелькнула Супергерл под воздействием криптонита, а на заднем фоне ей кричали: "Ты не можешь умереть!".
Шестой и заключительный сезон Супергерл получит 20 эпизодов. Но весной выйдет только 10 серий - остальные покажут осенью 2021 года.
Супергерл 6 сезон финальный трейлер - смотреть:
Первая серия финального сезона сериала Супергерл выходит 30 марта на канале CW.
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