З'явилися трейлер і дата виходу 2 сезону серіалу Зоряний шлях: Пікар

Зоряний шлях Пікар 2-тизер і актори / кадр з серіалу Зоряний шлях Вояджер

Тизер другого сезону Star Trek: Picard показали на честь Дня першого контакту - свята, яке фанати Зоряного шляху святкують 5 квітня. Відповідно до сюжету Star Trek, саме в цей день люди здійснили перший варп-політ і зустрілися з вулканцями.

У трейлері зробили спеціальний подарунок фанатам - можна почути промову Жана-Люка Пікара, а також фразу "випробування ніколи не закінчаться", яку вимовляє Кью. Творці серіалу офіційно підтвердили, що цей герой з'явиться в другому сезоні.

Кью - представник форми життя, яка володіє майже безмежною могутністю і здатна подорожувати в часі і управляти матерією. Цей персонаж, якого зіграв Джон де Ленсі, співпрацював з Пікаром в серіалі наступне покоління, а також з'являвся в глибокому космосі 9 і Вояджері.

Ймовірно, що в другому сезоні Пікара він також вийде на сцену.

Крім того, в серіалі обіцяють також повернути Дейту, якого знову зіграє Брент Спайнер.

Робота над 2 сезоном серіалу вже почалася, а реліз намічений на 2022 рік.

Найочікуваніший серіал 2020 року за версією IMDb Зоряний шлях: Пікар отримав продовження на 2 сезон після того, як шоуранери дізналися рейтинг серіалу.

Зоряний шлях: Пікар-сюжет

Новий серіал побудований навколо Жана-Люка Пікара, головного героя телесеріалу Зоряний шлях: Наступне покоління. За сюжетом нового шоу, Пікар, що вийшов у відставку, збирає різношерсту команду з числа колишніх офіцерів Зоряного Флоту - вчених, пройдисвітів і ромуланських воїнів - і відправляється в чергову пригоду, яка має величезне значення для нього самого.

Самому Пікару на момент подій серіалу 92 роки.

Над серіалом працюють виконавчі продюсери Алекс Курцман, Аківа Голдсман і володар Пулітцерівської премії з літератури Майкл Чабон.

Нагадаємо, прем'єра першого сезону Зоряний шлях: Пікар пройшла 24 січня 2020 року на Amazon Prime Video.