Появились трейлер и дата выхода 2 сезона сериала Звездный путь: Пикар

Звездный путь Пикар 2 - тизер и актеры / кадр из сериала Звездный путь Вояджер

Тизер второго сезона Star Trek: Picard показали в честь Дня Первого контакта - праздника, который фанаты Звездного пути отмечают 5 апреля. Согласно сюжету Star Trek, именно в этот день люди совершили первый варп-полёт и встретились с вулканцами.

В трейлере сделали специальный подарок фанатам - можно услышать речь Жана-Люка Пикара, а также фразу "Испытания никогда не закончатся", которую произносит Кью. Создатели сериала официально подтвердили, что этот герой появится во втором сезоне.

Кью - представитель формы жизни, которая обладает почти безграничным могуществом и способна путешествовать во времени и управлять материей. Этот персонаж, которого сыграл Джон де Лэнси, сотрудничал с Пикаром в сериале Следующее поколение, а также появлялся в Глубоком космосе 9 и Вояджере.

Вероятно, что во втором сезоне Пикара он также выйдет на сцену.

Кроме того, в сериале обещают также вернуть Дейту, которого вновь сыграет Брент Спайнер.

Работа над 2 сезоном сериала уже началась, а релиз намечен на 2022 год.

Самый ожидаемый сериал 2020 года по версии IMDb Звездный путь: Пикар получил продолжение на 2 сезон после того, как шоуранеры узнали рейтинг сериала.

Звездный путь: Пикар - сюжет

Новый сериал построен вокруг Жана-Люка Пикара, главного героя телесериала Звездный путь: Следующее поколение. По сюжету нового шоу, вышедший в отставку Пикар собирает разношерстную команду из числа бывших офицеров Звездного флота - ученых, проходимцев и ромуланских воинов - и отправляется в очередное приключение, имеющее огромное значение для него самого.

Самому Пикару на момент событий сериала 92 года.

Над сериалом работают исполнительные продюсеры Алекс Курцман, Акива Голдсман и обладатель Пулитцеровской премии по литературе Майкл Чабон.

Напомним, премьера первого сезона Звездный путь: Пикар прошла 24 января 2020 года на Amazon Prime Video.