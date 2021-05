З'явився список саундтреків до фільму Круелла 2021

Круелла 2021 - всі саундтреки до фільму / Disney

Режисер Крейг Гіллеспі, схоже, зняв фільм десятиліття для Disney, і Круелла сподобалася глядачам не тільки через картинку і сюжет. Лиходійку з 101 і 102 далматинців показали як людину, і антигероїню.

Коли люди виходять із залу майже всі повально збираються завантажувати саундтрек фільму - і не дарма.

У фільмі Круелла прозвучало близько 40 різних пісень, які настільки солодко звучать для меломанів і любителів музики 60-х і 70-х.

Емма Томпсон була в захваті від того, що The Doors має вступну пісню Five to Оne до її появи у фільмі. Тим часом, є мигцем епізод, в якому Емма Стоун починає підспівувати "ці черевики створені для ходьби" Ненсі Сінатри. Але, на жаль, це схоже на одну з пісень, які не потрапили в офіційний саундтрек до фільму.

Також є кілька мелодій і куплетів, розкиданих по фільму, які також поки що ще не були представлені.

Втім, доступний сьогодні оригінальний список саундтреків до фільму Круелла включає тільки 15 треків.

Круелла 2021 - список саундтреків:

"Call me Cruella" – Florence + The Machine (2:07)

"Bloody Well Right" – Supertramp (4:34)

"Whisper Whisper" – Bee Gees (3:25)

"Five to One" – The Doors (4:26)

"Feeling Good" – Nina Simone (2:53)

"Fire" – Ohio Players (4:35)

"Whole Lotta Love" – Ike & Tina Turner (4:41)

"Livin’ Thing" (2012 Version) – Electric Light Orchestra (3:42)

"Stone Cold Crazy" (2011 Remaster) – Queen (2:15)

"One Way or Another" – Blondie (3:27)

"Should I Stay or Should I Go" – The Clash (3:08)

"I Love Paris" – Georgia Gibbs (2:30)

"Love Is Like A Violin" – Ken Dodd (2:10)

"I Wanna Be Your Dog" – John McCrea (3:55)

"Come Together" – Ike & Tina Turner (3:38)

Нагадаємо, що фільм Круелла 2021 доступний у всіх кінотеатрах України з 27 травня.