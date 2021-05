Появился список саундтреков к фильму Круэлла 2021

Круэлла 2021 - все саундтреки к фильму / Disney

Режиссер Крейг Гиллеспи, похоже снял фильм десятилетия для Disney, и Круэлла, в котором злодейку из 101 и 102 далматинцев показали как человека, и антигероиню, понравилась зрителям не только из-за картинки и сюжета.

Когда люди выходят из зала почти что все повально собираются скачивать саундтрек фильма - и не зря.

В фильме Круєлла прозвучало около 40 разных песен, столь сладко звучащих для меломанов и любителей музыки 60-х и 70-х.

Эмма Томпсон была в восторге от того, что у The Doors есть вступительная песня Five to Oneк ее появлению в фильме. Между тем, есть мельком эпизод, в котором Эмма Стоун начинает подпевать "Эти ботинки созданы для ходьбы" Нэнси Синатры. Но, к сожалению, это похоже на одну из песен, не попавших в официальный саундтрек к фильму.

Также есть несколько мелодий и куплетов, разбросанных по фильму, которые также пока что еще не были представлены.

Впрочем, доступный сегодня оригинальный саундтрек к фильму Круэлла включает только 15 треков.

Круэлла 2021 - все известные саундтреки:

"Call me Cruella" – Florence + The Machine (2:07)

"Bloody Well Right" – Supertramp (4:34)

"Whisper Whisper" – Bee Gees (3:25)

"Five to One" – The Doors (4:26)

"Feeling Good" – Nina Simone (2:53)

"Fire" – Ohio Players (4:35)

"Whole Lotta Love" – Ike & Tina Turner (4:41)

"Livin’ Thing" (2012 Version) – Electric Light Orchestra (3:42)

"Stone Cold Crazy" (2011 Remaster) – Queen (2:15)

"One Way or Another" – Blondie (3:27)

"Should I Stay or Should I Go" – The Clash (3:08)

"I Love Paris" – Georgia Gibbs (2:30)

"Love Is Like A Violin" – Ken Dodd (2:10)

"I Wanna Be Your Dog" – John McCrea (3:55)

"Come Together" – Ike & Tina Turner (3:38)

Напомним, что фильм Круэлла 2021 доступен во всех кинотеатрах Украины с 27 мая.