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Сценариста фільмів про Джона Віка звільнили з роботи

24 березня 2021, 14:15

Автор сценаріїв до всіх популярних частин кінофраншизи про Джона Уіка пішов з посади, але не за своїм бажанням.

Кіану Рівз
Джон Вік 4 залишився без "рідного" сценариста / Getty Images

Сценарист перших трьох фільмів про Джона Віка Дерек Колстад оголосив, що його звільнили з проекту, і що це особисте.

Дерек Колстад розповів в інтерв'ю Collider, що його фактично готували до звільнення з третього фільму - коли до нього приставили інших сценаристів.

"Ні, рішення було не моє. Але коли думаєш, як влаштовані контракти на подібні речі, то третю частину зі мною писали відразу кілька людей. Студії було необов'язково знову кликати мене, і вони не стали", - говорить він.

У нього залишилися теплі стосунки з Чадом Стахелскі, він все ще близький з Девідом Лейтчем, але за його словами, йому самому цікаво, до чого це все призведе.

"Звичайно, це може бути образливо. І напевно, років двадцять тому я б дійсно образився, але враховуючи, як зараз працює індустрія і як в цілому йдуть справи... я думаю, що краще благословити всіх, хто тепер працює над фільмом, і побажати їм всього найкращого. І так, це особисте, так що поливати г*вном Джона Уіка я ніколи не стану. Мені хочеться, щоб ця серія жила і процвітала", - підкреслив він.

Крім того, він розповів, що скоро повинні з'явитися новини з приводу серіалу Континенталь, який є спін-оффом Джона Уіка.

  • Як раніше попереджали творці - цей серіал буде охоплювати інші часові рамки і проходити в інших масштабах, ніж Джон Вік.
  • Нагадаємо, що також студія готує інший спін-офф - фільм Балерина, подробиці якого досі тримаються в секреті.
  • У січні 2021 стало відомо, коли нарешті стартують зйомки 4 фільму про Джона Уіка. Новий фільм вийде в 2022 році.
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