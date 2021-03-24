Сценариста фильмов про Джона Уика уволили с работы

Джон Уик 4 остался без "родного" сценариста / Getty Images

Сценарист первых трех фильмов про Джона Уика Дерек Колстад объявил, что его уволили с проекта, и что это личное.

Дерек Колстад рассказал в интервью Collider, что его фактически готовили к уходу с третьего фильма - когда к нему приставили других сценаристов.

"Нет, решение было не мое. Но когда думаешь, как устроены контракты на подобные вещи, то третью часть со мной писали сразу несколько человек. Студии было необязательно снова звать меня, и они не стали", - говорит он.

У него остались теплые отношения с Чадом Стахелски, он все еще близок с Дэвидом Лейтчем, но по его словам, ему самому интересно, к чему это все приведет.

"Конечно, это может быть обидно. И наверное, лет двадцать назад я бы действительно обиделся, но учитывая, как сейчас работает индустрия и как в целом идут дела… Я думаю, что лучше благословить всех, кто теперь работает над фильмом, и пожелать им всего наилучшего. И да, это личное, так что поливать д*рьмом Джона Уика я никогда не стану. Мне хочется, чтобы эта серия жила и процветала", - подчеркнул он.

Кроме того, он рассказал, что скоро должны появиться новости по поводу сериала Континенталь, который является спин-оффом Джона Уика.