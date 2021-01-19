Стало известно, когда начнутся съемки фильма Джон Уик 4

Коллега Киану Ривза раскрыл планы создателей фильмов про Джона Уика.
Фильмы Джон Уик 4 и 5 создаются параллельно, но сам процесс производства и даты держатся в секрете. Теперь звезда Джона Уика и Американских богов Иэн МакШейн проговорился о съемках фильма.
Во время интервью с изданием Collider МакШейна "случайно" спросили о Киану Ривзе и фильме Джон Уик. Какое же удивление было у журналистки, когда актер рассказал о процессе съемок новых фильмов.
"Киану и я обменялись новогодними поздравлениями и сказали друг другу, что надеемся увидеться в этом году. Я знаю, что сценарий пишется и надеюсь, что съёмки начнутся в этом году. Я знаю, что они хотят делать четвёртый и пятый фильм одновременно, но, кто знает? Студии постоянно что-то анонсируют. Но, без сомнения, в этом году мы будем работать над Джоном Уиком 4", - рассказал Иэн МакШейн.
- Напомним, что в сериале Американские боги Иэн Макшейн играет роль главного антигероя - бога Одина, который провоцирует своих товарищей на войну с Новыми богами.
- В фильме Джон Уик он играет Уинстона - друга героя и директора одной из гостиниц для киллеров. Он поддерживает Джона, но чаще преследует свои личные цели, которые ему помогает достигать "киллер на пенсии".
- Новый 3 сезон Американских богов начался 11 января 2021 года.
- Фильм Джон Уик 4 должен выйти в 2022 году.