Американские боги 3 сезон - дата выхода, трейлер и новые актеры

Назначена премьера 3 сезона сериала Американских богов - экранизации романа Нила Геймана.
Новый третий сезон Американских богов, который сопровождался скандальными увольнениями актеров, наконец получил дату выхода, а новые актеры наконец были рассекречены.
События Американских богов 3 совпадают с частью книги, в которой Один отправил Тень Мун в "глубинку" отсиживаться на фоне конфликта между Новыми и Старыми богами.
Появилось первое описание сюжета сериала, который будет отличаться от книги.
Тень Мун скрывается от Старых и Новых богов, и пытается жить нормально в далекой глубинке в Висконсене, в то время, как к нему "подбираются" сверхъестественные проблемы. В конце-концов Среда его снова находит и ставит в строй.
Съемки сериала были осложнены не только карантином из-за коронавируса, но и тем, что были изгнаны из сериала некоторые исполнители главных ролей.
Исполнитель роли мистера Нанси (или Ананси) Орландо Джонс и Джинна Муса Крэйиш покинули сериал. По заявлению Орландо Джонса, его уволили из-за личных конфликтов. Создатели проекта утверждают, что не продлевали контракт из-за того, что их героев нет в этом сезоне.
Американские боги 3 сезон - актеры и роли
- Рики Уиттл — Тень Мун, бывший заключенный, которого взял в помощники Один
- Эмили Браунинг — Лора Мун, немертвая жена Тени Муна.
- Йетиде Бадаки — Билкис, богиня любви.
- Брюс Лэнгли — Техномальчик, который превратился в квартомальчика Новый Бог технологий.
- Омид Абтахи — Салим, мусульманин из Омана, который переехал в США.
- Демор Барнс — мистер Ибис, бог истории и мудрости Тот.
- Иэн Макшейн — мистер Среда, мошенник и бог Один.
- Эшли Рейес — Корделия, вылетевшая из колледжа бунтарка, которая разбирается в технологиях и работает на Одина
- Криспин Гловер — мистер Мир, Новый Бог глобализации и лидер Новых Богов.
- Петер Стормаре — Чернобог, славянский бог.
- Девери Джейкобс — Сэм Черная ворона, студентка-автостопщик черокского происхождения.
- Мэрилин Мэнсон — Йохан Венгрен, солист викингской группы дэт-метал Black Death
- Блайт Даннер — Деметра, у которой роман со Средой,
- Эрисен Гардиола — Ошун, йорубанская богиня любви, чистоты и плодородия.
- Доминик Джексон — мисс Мир, воплощение мистера Мира.
- Эрик Джонсон — Чад Маллиган, шеф полиции Лейксайда.
- Лела Лорен — Маргерит Олсен, местный репортер Лейксайда.
- Дэнни Трехо — другое воплощение мистера Мира.
- Джулия Суини — Энн-Мари Хинцельманн, мэр Лейксайда, в книге – злобный кобольт
- Wale — Чанго, Ориш
- Иван Реон — Лиам Дойл, лепрекон
Американские боги 3 сезон официальный трейлер:
Премьера 3 сезона сериала Американские боги запланирована на 11 января 2021 года.