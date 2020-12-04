Американские боги 3 сезон - дата выхода, трейлер и новые актеры

Американские боги 3 сезон / кадр из сериала

Новый третий сезон Американских богов, который сопровождался скандальными увольнениями актеров, наконец получил дату выхода, а новые актеры наконец были рассекречены.

События Американских богов 3 совпадают с частью книги, в которой Один отправил Тень Мун в "глубинку" отсиживаться на фоне конфликта между Новыми и Старыми богами.

Появилось первое описание сюжета сериала, который будет отличаться от книги.

Тень Мун скрывается от Старых и Новых богов, и пытается жить нормально в далекой глубинке в Висконсене, в то время, как к нему "подбираются" сверхъестественные проблемы. В конце-концов Среда его снова находит и ставит в строй.

Съемки сериала были осложнены не только карантином из-за коронавируса, но и тем, что были изгнаны из сериала некоторые исполнители главных ролей.

Исполнитель роли мистера Нанси (или Ананси) Орландо Джонс и Джинна Муса Крэйиш покинули сериал. По заявлению Орландо Джонса, его уволили из-за личных конфликтов. Создатели проекта утверждают, что не продлевали контракт из-за того, что их героев нет в этом сезоне.

Американские боги 3 сезон - актеры и роли

Рики Уиттл — Тень Мун, бывший заключенный, которого взял в помощники Один

Эмили Браунинг — Лора Мун, немертвая жена Тени Муна.

Йетиде Бадаки — Билкис, богиня любви.

Брюс Лэнгли — Техномальчик, который превратился в квартомальчика Новый Бог технологий.

Омид Абтахи — Салим, мусульманин из Омана, который переехал в США.

Демор Барнс — мистер Ибис, бог истории и мудрости Тот.

Иэн Макшейн — мистер Среда, мошенник и бог Один.

Эшли Рейес — Корделия, вылетевшая из колледжа бунтарка, которая разбирается в технологиях и работает на Одина

Криспин Гловер — мистер Мир, Новый Бог глобализации и лидер Новых Богов.

Петер Стормаре — Чернобог, славянский бог.

Девери Джейкобс — Сэм Черная ворона, студентка-автостопщик черокского происхождения.

Мэрилин Мэнсон — Йохан Венгрен, солист викингской группы дэт-метал Black Death

Блайт Даннер — Деметра, у которой роман со Средой,

Эрисен Гардиола — Ошун, йорубанская богиня любви, чистоты и плодородия.

Доминик Джексон — мисс Мир, воплощение мистера Мира.

Эрик Джонсон — Чад Маллиган, шеф полиции Лейксайда.

Лела Лорен — Маргерит Олсен, местный репортер Лейксайда.

Дэнни Трехо — другое воплощение мистера Мира.

Джулия Суини — Энн-Мари Хинцельманн, мэр Лейксайда, в книге – злобный кобольт

Wale — Чанго, Ориш

Иван Реон — Лиам Дойл, лепрекон

Американские боги 3 сезон официальный трейлер:

Премьера 3 сезона сериала Американские боги запланирована на 11 января 2021 года.