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Американские боги 3 сезон: актеры главных ролей покинули сериал

19 декабря 2019, 18:41

Пока идут съемки 3 сезона сериала Американские Боги, шоуранеры начали увольнять главных героев, которые не стали просто молча уходить.

Американские боги 3 сезон
Американские боги 3 сезон: главные актеры покинули сериал / cbs

Съемки 3 сезона Американские боги идут полным ходом, но неожиданно появилась информация о том, что сериал покидают актеры, которые играют главных героев.

Исполнитель роли мистера Нанси (или Ананси) Орландо Джонс и Джинна Муса Крэйиш покинули сериал.

О своем уходе, Орландо Джонс сообщил в твиттер, в то время, как об увольнении Мусы Крэйиша стало известно после заявления Джонса.

Джонс признался, что уволили его 10 сентября, а сообщает он в середине декабря. По словам актера, новый шоуранер по-своему видит историю Американских богов Нила Геймана.

В ролике он пояснил, что за решением стоит нынешний шоураннер третьего сезона сериала — Чарльз Игл, который снимал Декстера. Иглу не нравился персонаж Джонса - по мнению руководителя, мистер Нанси будучи скорее злым, чем смиренным, несет "неверный посыл" для темнокожего населения Америки. С этой позицией актер совершенно не согласен.

В свою очередь, он поблагодарил съемочную команду, а также других продюсеров, работавших над сериалом ранее Брайана Фуллера, Майкла Грина и Нила Геймана, автора первоисточника.

Ели в первом сезоне Богов, Орландо исполнял второстепенную роль, то в третьем перешел на главные роли, и даже выступал немного продюсером и сценаристом.

После такого заявления, которое однозначно выставляет студию в неприглядном свете, представители  Fremantle дали комментарий Deadline, чтобы "оправдаться".

"В сюжетных линиях Американских богов постоянно сменяются акценты, чтобы отразить сложную мифологию первоисточника. Персонаж мистера Джонса не был выбран, потому что мистер Нэнси, наряду с некоторыми другими героями, не фигурирует в той части книги, на которой мы сосредоточимся в третьем сезоне", - говоится в сообщении.

Напомним, 1 сезон Американских богов вышел в апреле 2017, а второй -  марте 2019. Причиной этому было несогласие между шоуранерами и Нилом Гейманом, который заступался за свой роман Американские боги.

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