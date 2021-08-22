Родина Адамс 2 вийде в кінотеатрах з випередженням графіка

Родина Адамс 2 / кадр з мультфільму

Анімаційний фільм від Metro-Goldwyn-Mayer і BRON Creative вийде 1 жовтня. Рішення про перехід на ранній випуск пов'язане зі збільшенням кількості хворих вірусом дельта COVID-19.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, фільм вийде одночасно в кінотеатрах і онлайн в США.

У мультфільмі озвучуванням займалися Оскар Айзек в ролі Гомеса Аддамса, Шарліз Терон в ролі Мортіші Аддамс, Хлоя Грейс Морец в ролі Уенсдей Аддамс, Нік Кролл в ролі дядька Фестера, Снуп Догг в ролі дворецького, Бетт Мідлер в ролі бабусі, Джавон Уолтон в ролі Пагслі Аддамс і Білл Хейдер в ролі Сайруса.читайте такожРодина Адамс 2019: бути звичайним - шкідливо для здоров'я

За сюжетом мультфільму, родина відправляється в "сімейнe" подорож на нетрадиційному будинку на колесах, який в їх неповторному дусі більше схожий на все той труну на коліщатках.

У фільмі вони потраплять в незрозумілі пригоди і зустрінуть своїх нових родичів з інших куточків США.

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Перша частина мультфільму Родина Адамс вийшла два роки тому, ще до коронавірусну епоху, зібравши понад $200 млн по всьому світу, що є відмінним результатом для проекту з бюджетом всього $24 млн.

В Україні прем'єри фільмів проходять по четвергах, так що ймовірно, що Родина Адамс 2 вийде 30 вересня.