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Семейка Аддамс 2 выйдет в кинотеатрах с опережением графика

22 августа 2021, 17:51

Сиквел перезапуска анимационного фильма Семейка Аддамс выходит в 2021 году раньше времени.

Семейка Аддамс 2
Семейка Аддамс 2 / кадр из мультфильма

Анимационный фильм от Metro-Goldwyn-Mayer и BRON Creative выйдет 1 октября. Решение о переходе на ранний выпуск связано с увеличением количества больных вирусом дельта COVID-19.

Как сообщает The Hollywood Reporter, фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и онлайн в США.

В мультфильме озвучиванием занимались Оскар Айзек в роли Гомеса Аддамса, Шарлиз Терон в роли Мортиши Аддамс, Хлоя Грейс Морец в роли Уэнсдей Аддамс, Ник Кролл в роли дяди Фестера, Снуп Догг в роли дворецкого, Бетт Мидлер в роли бабушки, Джавон Уолтон в роли Пагсли Аддамс и Билл Хейдер в роли Сайруса.Читайте такжеСемейка Аддамс 2019: быть обычным - вредно для здоровья

По сюжету мультфильма, семейка отправляется в "семейное" путешествие на нетрадиционном дому на колесах, который в их неповторимом духе больше похож на все тот гроб на колесиках.

В фильме они попадут в непонятные приключения и встретят своих новых родственников из других уголков США.

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Первая часть мультфильма Семейка Аддамс вышла два года назад, еще до коронавирусную эпоху, собрав свыше $200 млн по всему миру, что является отличным результатом для проекта с бюджетом всего $24 млн.

В Украине премьеры фильмов проходят по четвергам, так что вероятно, что Семейка Аддамс 2 выйдет 30 сентября.

viber
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