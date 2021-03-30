Серіал Американські боги закрили на найважливішому моменті

Телеканал Starz закрив проект Американські боги за романом Ніла Геймана після 3 сезону. Коли буде 4 сезон - просто невідомо.
Серіал Американські боги весь час, поки знімався, переживав постійні скандали, заміну сценаристів, режисерів і гучні звільнення акторів.
Автор Ніл Гейман сам брав участь у зйомках, і десь йшов на поступки керівництву каналу, а іноді вимагав заміну сценарію або певних людей.
В результаті, 3 сезон Американських богів, який знімався восени 2020 і вийшов взимку і навесні 2021 року став фінальним.
Як повідомляє Deadline, творці не стали виключати, що серіал можуть закінчити кількома спецепізодами або фільмом.
"Всі в Starz вдячні відданим акторам і знімальній групі, а також нашим партнерам з Фрімантла, які втілили в життя актуальну історію автора і виконавчого продюсера Ніла Геймана, яка говорить про культурний клімат нашої країни", - йдеться в заяві представників каналу.
Незважаючи на те, що Американських богів намагалися знімати по книзі, та сюжет за три сезони занадто далеко пішов у бік і 3 сезон закінчився якраз в найбільш кульмінаційний момент історії.
За 3 сезон канал Starz розвивав придумані сюжетні лінії на час перебування Тіні Муна в Лейксайді і конфлікт між Старими і Новими богами. Особливу увагу приділили також новопридуманій лінії Лори Мун.