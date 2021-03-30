Сериал Американские боги закрыли на самом важном моменте

Телеканал Starz закрыл проект Американские боги по роману Нила Геймана после 3 сезона. Когда будет 4 сезон - просто неизвестно.
Сериал Американские боги все время, пока снимался переживал постоянные скандалы, замену сценаристов, режиссеров и громкие увольнения актеров.
Автор Нил Гейман сам принимал участие в съемках, и где-то шел на уступки руководству канала, а иногда требовал замену сценария или определенных людей.
В результате, 3 сезон Американских богов, который снимался осенью 2020 и вышел зимой и весной 2021 года стал финальным.
Как сообщает Deadline, создатели не стали исключать, что сериал могут закончить несколькими спецэпизодами или фильмом.
"Все в Starz благодарны преданным актерам и съемочной группе, а также нашим партнерам из Фримантла, которые воплотили в жизнь актуальную историю автора и исполнительного продюсера Нила Геймана, которая говорит о культурном климате нашей страны", - говорится в заявлении представителей канала.
Несмотря на то, что Американских богов пытались снимать по книге, но сюжеты за три сезона слишком далеко ушли в сторону, и 3 сезон закончился как раз в самый кульминационный момент истории.
За 3 сезон канал Starz развивал придуманные сюжетные линии на время пребывания тени в Лейксайде и конфликт между старыми и новыми богами. Особое внимание уделили также новопридуманной линии Лоры Мун.