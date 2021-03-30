УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Сериал Американские боги закрыли на самом важном моменте

30 марта 2021, 10:49

Телеканал Starz закрыл проект Американские боги по роману Нила Геймана после 3 сезона. Когда будет 4 сезон - просто неизвестно.

Американские боги 3 сезон
Американские боги 3 сезон / Twitter American Gods US

Сериал Американские боги все время, пока снимался переживал постоянные скандалы, замену сценаристов, режиссеров и громкие увольнения актеров.

Автор Нил Гейман сам принимал участие в съемках, и где-то шел на уступки руководству канала, а иногда требовал замену сценария или определенных людей.

В результате, 3 сезон Американских богов, который снимался осенью 2020 и вышел зимой и весной 2021 года стал финальным.

Как сообщает Deadline, создатели не стали исключать, что сериал могут закончить несколькими спецэпизодами или фильмом.

"Все в Starz благодарны преданным актерам и съемочной группе, а также нашим партнерам из Фримантла, которые воплотили в жизнь актуальную историю автора и исполнительного продюсера Нила Геймана, которая говорит о культурном климате нашей страны", - говорится в заявлении представителей канала.

Несмотря на то, что Американских богов пытались снимать по книге, но сюжеты за три сезона слишком далеко ушли в сторону, и 3 сезон закончился как раз в самый кульминационный момент истории.

За 3 сезон канал Starz развивал придуманные сюжетные линии на время пребывания тени в Лейксайде и конфликт между старыми и новыми богами. Особое внимание уделили также новопридуманной линии Лоры Мун.

новости шоу бизнеса зарубежные сериалы
Сейчас вы просматриваете новость «Сериал Американские боги закрыли на самом важном моменте». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Чего ждать от России в небе над УкраинойЧего ждать от России в небе над Украиной Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: приятные сюрпризы и денежный переворотГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: приятные сюрпризы и денежный переворот Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фотоВедущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото Лукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по ДонбассуЛукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по Донбассу Локдаун для лохов: Тищенко угодил в новый скандал не случайноЛокдаун для лохов: Тищенко угодил в новый скандал не случайно

Последние новости

12:46
Песков сказал, что Путин точно не будет обсуждать с Зеленским
12:46
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали атмосферные арты по игре Фото
12:43
Что обозначает Лазарева суббота и что делать в этот праздник Видео
12:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
12:20
Без транзита газа тарифы в Украине могут вырасти в 4 раза – Макогон Видео
Реклама
12:15
Россия выдвинула обвинение Польше и решила выдворить дипломатов
12:05
Отвод войск России от границ Украины: главные факты и реакция Киева и Запада Видео
12:00
В Минздраве назвали области с зашкаливающим числом пациентов с COVID-19 Видео
11:46
Тина Кароль посветила грудью в одном халатике в дерзком клипе Красиво Видео
11:24
Украинцев предупредили о резком росте коммунальных тарифов: что подорожает Видео
11:05
Мошенники используют имена знаменитостей для вымогательства
11:01
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
10:49
Премьера на 1+1: чем удивит сериал Славяне 2021 Видео
10:44
Зашквары "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардепов Видео
10:30
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу Видео
10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные Видео
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
Реклама
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
Реклама
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять