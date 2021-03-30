Сериал Американские боги закрыли на самом важном моменте

Американские боги 3 сезон / Twitter American Gods US

Сериал Американские боги все время, пока снимался переживал постоянные скандалы, замену сценаристов, режиссеров и громкие увольнения актеров.

Автор Нил Гейман сам принимал участие в съемках, и где-то шел на уступки руководству канала, а иногда требовал замену сценария или определенных людей.

В результате, 3 сезон Американских богов, который снимался осенью 2020 и вышел зимой и весной 2021 года стал финальным.

Как сообщает Deadline, создатели не стали исключать, что сериал могут закончить несколькими спецэпизодами или фильмом.

"Все в Starz благодарны преданным актерам и съемочной группе, а также нашим партнерам из Фримантла, которые воплотили в жизнь актуальную историю автора и исполнительного продюсера Нила Геймана, которая говорит о культурном климате нашей страны", - говорится в заявлении представителей канала.

Несмотря на то, что Американских богов пытались снимать по книге, но сюжеты за три сезона слишком далеко ушли в сторону, и 3 сезон закончился как раз в самый кульминационный момент истории.

За 3 сезон канал Starz развивал придуманные сюжетные линии на время пребывания тени в Лейксайде и конфликт между старыми и новыми богами. Особое внимание уделили также новопридуманной линии Лоры Мун.