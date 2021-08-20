Стало відомо, хто гратиме Капітана Америку в новому фільмі Marvel

Сокіл Сем Вілсон / кадр з серіалу Сокіл і Зимовий солдат

Актор Ентоні Макі з'явиться в четвертому фільмі про Капітана Америці, і за даними, які офіційно поки що не підтвердили - в ролі Капітана Америки, яку він отримав в кінці серіалу Сокіл і Зимовий солдат.

Як повідомляє Deadline, Ентоні Макі, який грав роль Сокола Сема Вілсона в попередніх фільмах і серіалі Marvel, вже підписав контракт з Disney на головну роль в четвертому фільмі про Капітана Америка.

Marvel Studios Кевіна Файгі зберігає подробиці в секреті, і неясно, чи буде у фільмі задіяний Себастьян Стен (Бакі Барнс), який грав головну роль з Макі в серіалі.

Сценарій пишуть Малкольм Спеллман і Далан Массон, які працювали над серіалом Сокіл і Зимовий солдат.

Disney і Marvel офіційно не коментують цю інформацію.

Ентоні Макі вперше з'явився в ролі Сема Вілсона в 2014 році у другому фільмі про Капітана Америка. Після того, як Стів пішов у минуле і прожив життя з агентом Картер, щит перейшов до Сема, і він став новим Капітаном Америкою - в серіалі про дуета Сокола і Бакі Барнса 2021 року.