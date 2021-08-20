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Стало известно, кто будет играть Капитана Америку в новом фильма Marvel

20 августа 2021, 14:43

Компания Disney оставляет Энтони Маки на роли Капитана Америки после ухода Криса Эванса из киновселенной.

Сокол Сэм Уилсон
Сокол Сэм Уилсон / кадр из сериала Сокол и Зимний солдат

Актер Энтони Маки появится в четвертом фильме о Капитане Америке, и по данным, которые официально пока что не подтвердили - в роли Капитана Америки, которую он получил в конце сериала Сокол и Зимний солдат.

Как сообщает Deadline, Энтони Маки, игравший роль Сокола Сэма Уилсона в предыдущих фильмах и сериале Marvel, уже подписал контракт с Disney на главную роль в четвертом фильме о Капитане Америка.

Marvel Studios Кевина Файги хранит подробности в секрете, и неясно, будет ли в фильме задействован Себастьян Стэн (Баки Барнс), который играл главную роль с Маки в сериале.

Сценарий пишут Малкольм Спеллман и Далан Массон, работавшие над сериалом Сокол и Зимний солдат.

Disney и Marvel официально не комментируют эту информацию.

Энтони Маки впервые появился в роли Сэма Уилсона в 2014 году во втором фильме о Капитане Америка. После того, как Стив отправился в прошлое и прожил жизнь с агентом Картер, щит перешел к Сэму, и он стал новым Капитаном Америкой - в сериале о дуете Сокола и Баки Барнса 2021 года.

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