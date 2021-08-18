Universal І Він Дізель закриває серію фільмів Форсаж

Форсаж 9 / Universal Pictures

Компанія Universal оголосила дату виходу 10 Форсажу - 23 квітня 2023 року. А також оголосила, що Форсаж 11 стане останнім у серії фільмів про команду Домініка Торетто.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, Форсаж 10 стане передостаннім фільмом, і в ньому з'являться усі герої, за винятком Брайана, якого грав загиблий Пол Уокер.

Джастін Лін стане режисером 10-го і 11-го фільмів, Кріс Морган повертається, щоб написати сценарій.

Прощавай, логіка, привіт, фантастика - рецензія та огляд фільму Форсаж 9 з Він Дізелем

Він Дізель і такі постійні актори франшизи, як Сунг Канг, Кріс Бріджес, Джордана Брюстер, Тайріз Гібсон, Наталі Еммануель і Мішель Родрігес, повернуться. Сцена в середині титрів з Форсажу 9 передбачає, що персонаж Джейсона Стейтема теж зіграє певну роль.читайте такожПрощавай, логіка, привіт, фантастика - рецензія та огляд фільму Форсаж 9 з Він Дізелем

Однак, Дуейн Джонсон не повернеться в Форсажах 10 і 11. Як повідомляє ScreenRant, після закінчення основної франшизи, Universal стане розробляти історію Хоббса і Шоу, яких виконують Стейтем і Джонсон.

Поки що Дуейн Джонсон зосереджений на розвитку історії чорного Адама, ну а з приводу франшизи Форсаж зазначав, що не бачить розвитку Хоббса в ролі "лейтенанта" Торетто.