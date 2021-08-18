Universal и Вин Дизель закрывает серию фильмов Форсаж

Форсаж 9 / Universal Pictures

Компания Universal объявила дату выхода 10 Форсажа - 23 апреля 2023 года. А также объявила, что Форсаж 11 станет последним в серии фильмов о команде Доминика Торетто.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Форсаж 10 станет предпоследним фильмом, и в нем появятся все герои, за исключением Брайана, которого играл погибший Пол Уокер.

Джастин Лин станет режиссером 10-го и 11-го фильмов, Крис Морган возвращается, чтобы написать сценарий.

Вин Дизель и такие завсегдатаи франшизы, как Сунг Канг, Крис Бриджес, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль и Мишель Родригес, вернутся. Сцена в середине титров из Форсажа 9 предполагает, что персонаж Джейсона Стэйтема тоже сыграет определенную роль.Читайте такжеРеальность, прости, реальность, прощай - рецензия и обзор фильма Форсаж 9 с Вин Дизелем

Однако, Дуейн Джонсон не вернется в Форсажах 10 и 11. Как сообщает ScreenRant, после окончания основной франшизы, Universal станет разрабатывать историю Хоббса и Шоу, которых исполняют Стэйтем и Джонсон.

Пока что Дуэйн Джонсон сосредоточен на развитии истории Черного Адама, ну а по поводу франшизы Фосажа отмечал, что не видит развития Хоббса в роли "лейтенанта" Торетто.