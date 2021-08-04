Вийшов повноцінний трейлер гендерно і расово нейтральної Попелюшки

Кіностудія Sony готова показати, яким буде Середньовічний світ нової Попелюшки в сучасній інтерпретації.
Компанія Sony восени випускає нову казку-мюзикл про Попелюшку - цього разу все буде, як в наші дні - ніякої історії і Середньовіччя - повністю казкові персонажі і королівство, не пов'язані з реальним світом.
З нового трейлера ми нарешті дізналися сюжет фільму, який раніше тримався в секреті, а показувалися тільки кадри.
Виявляється, Попелюшка 2021 буде абсолютно ні на що не схожою.
Попелюшка 2021 - сюжет
У новому Середньовіччі фільму Попелюшки режисери вирішили проблеми з расовою та гендерною нетерпимістю. Мало того, сама Фея-хрещена стала гендерно-нейтральною, у виконанні відкритого гея Біллі Портера.
Попелюшка не просто прислужує мачусі і її дочкам - виявляється вона працює у кравця, і сама придумує дизайни суконь (а Дісней не буде ображатися за схожість з сюжетом Круелли?). Попелюшці так само не вдається потрапити на бал, і Біллі Портер з'являється, щоб допомогти. Спочатку він пропонує Попелюшці брючний костюм бізнес-леді, адже вона така і є, але потім він створює їй сукню по дизайну самої Попелюшки.
Після знайомства з принцом, який в неї закохується, він відразу кличе заміж. Але в одному з кадрів Попелюшка зізнається, що не може вибрати між здійсненням своєї мрії стати дизайнером і стати принцесою.
Попелюшка 2021 - актори і ролі
- Каміла Кабельо в ролі Попелюшки
- Біллі Портер в ролі хрещеної феї
- Ідіна Мензель в ролі мачухи
- Микола Голіцин у ролі принца Роберта
- Мінні Драйвер в ролі королеви Беатріс
- Медді Байліо в ролі Анастасії
- Шарлотта Спенсер в ролі Дрізелли
- Пірс Броснан в ролі Люка Летчмана
- Фра ФІ в ролі Хенча
- Ніккіта Чадха в ролі принцеси
- Таллула Грейв в ролі принцеси Гвен
- Наташа Патель в ролі індійської принцеси
- Джеймс Корден - лакей
- Ромеш Ранганатан - лакей
- Джеймс Акастер - лакей
- Док Браун - міський глашатай
- Річард Прайс - дворецький лакей
Фільм Попелюшка 2021 виходить на екрани 3 вересня 2021 року.
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