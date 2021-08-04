Вийшов повноцінний трейлер гендерно і расово нейтральної Попелюшки

Попелюшка 2021 - великий трейлер фільму / Кадр з трейлера Amazon Prime

Компанія Sony восени випускає нову казку-мюзикл про Попелюшку - цього разу все буде, як в наші дні - ніякої історії і Середньовіччя - повністю казкові персонажі і королівство, не пов'язані з реальним світом.

З нового трейлера ми нарешті дізналися сюжет фільму, який раніше тримався в секреті, а показувалися тільки кадри.

Виявляється, Попелюшка 2021 буде абсолютно ні на що не схожою.

Попелюшка 2021 - сюжет

У новому Середньовіччі фільму Попелюшки режисери вирішили проблеми з расовою та гендерною нетерпимістю. Мало того, сама Фея-хрещена стала гендерно-нейтральною, у виконанні відкритого гея Біллі Портера.

Попелюшка не просто прислужує мачусі і її дочкам - виявляється вона працює у кравця, і сама придумує дизайни суконь (а Дісней не буде ображатися за схожість з сюжетом Круелли?). Попелюшці так само не вдається потрапити на бал, і Біллі Портер з'являється, щоб допомогти. Спочатку він пропонує Попелюшці брючний костюм бізнес-леді, адже вона така і є, але потім він створює їй сукню по дизайну самої Попелюшки.

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Після знайомства з принцом, який в неї закохується, він відразу кличе заміж. Але в одному з кадрів Попелюшка зізнається, що не може вибрати між здійсненням своєї мрії стати дизайнером і стати принцесою.

Попелюшка 2021 - актори і ролі

Каміла Кабельо в ролі Попелюшки

Біллі Портер в ролі хрещеної феї

Ідіна Мензель в ролі мачухи

Микола Голіцин у ролі принца Роберта

Мінні Драйвер в ролі королеви Беатріс

Медді Байліо в ролі Анастасії

Шарлотта Спенсер в ролі Дрізелли

Пірс Броснан в ролі Люка Летчмана

Фра ФІ в ролі Хенча

Ніккіта Чадха в ролі принцеси

Таллула Грейв в ролі принцеси Гвен

Наташа Патель в ролі індійської принцеси

Джеймс Корден - лакей

Ромеш Ранганатан - лакей

Джеймс Акастер - лакей

Док Браун - міський глашатай

Річард Прайс - дворецький лакей

Фільм Попелюшка 2021 виходить на екрани 3 вересня 2021 року.

Раніше скандальний серіал з темношкірою актрисою Анна Болейн отримав розгромні відгуки глядачів.

IMDB підтасували оцінки серіалу Анна Болейн на своєму сайті, тому що всього пара сотень людей поставили більше 2 балів з 10.