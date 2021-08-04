Вышел полноценный трейлер гендерно и расово нейтральной Золушки

Киностудия Sony готова показать, каким будет Средневековый мир новой Золушки в современной интерпретации.
Компания Sony осенью выпускает новую сказку-мюзикл про Золушку - в этот раз все будет, как в наши дни - никакой истории и Средневековья - полностью сказочные персонажи и королевство, не связанные с реальным миром.
Из нового трейлера мы наконец узнали сюжет фильма, который ранее держался в секрете, а показывались только лишь кадры.
Оказывается, Золушка 2021 будет абсолютно ни на что не похожей.
Золушка 2021 - сюжет
В новом Средневековье фильма Золушки режиссеры решили проблемы с расовой и гендерной нетерпимостью. Мало того, сама фея-крестная стала гендерно-нейтральной, в исполнении открытого гея Билли Портера.
Золушка не просто прислуживает мачехе и ее дочкам - оказывается она работает у портного, и сама придумывает дизайны платьев (а Дисней не подерется за схожесть с сюжетом Круэллы?). Ей так же не удается попасть на балл, и Билли Портер является, чтобы помочь. Сначала он предлагает Золушке брючный костюм бизнес-леди, ведь она такой и есть, но потом он создает ей платье по дизайну самой золушки.
После знакомства с принцем, который в нее влюбляется, и сразу даже зовет замуж. Но в одном из кадров Золушка признается, что не может выбрать между исполнением свой мечты стать дизайнером и стать принцессой.
Золушка 2021 - актеры и роли
- Камила Кабельо в роли Золушки
- Билли Портер в роли крестной феи
- Идина Мензель в роли мачехи
- Николай Голицын в роли принца Роберта
- Минни Драйвер в роли королевы Беатрис
- Мэдди Байлио в роли Анастасии
- Шарлотта Спенсер в роли Дризеллы
- Пирс Броснан в роли Люка Лэтчмана
- Фра Фи в роли Хенча
- Никкита Чадха в роли принцессы
- Таллула Грейв в роли принцессы Гвен
- Наташа Патель в роли индийской принцессы
- Джеймс Корден - лакей
- Ромеш Ранганатан - лакей
- Джеймс Акастер - лакей
- Док Браун - городской глашатай
- Ричард Прайс - дворецкий лакей
Фильм Золушка 2021 выходит на экраны 3 сентября 2021 года.
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