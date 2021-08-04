Вышел полноценный трейлер гендерно и расово нейтральной Золушки

Золушка 2021 большой трейлер фильма / Кадр из трейлера Amazon Prime

Компания Sony осенью выпускает новую сказку-мюзикл про Золушку - в этот раз все будет, как в наши дни - никакой истории и Средневековья - полностью сказочные персонажи и королевство, не связанные с реальным миром.

Из нового трейлера мы наконец узнали сюжет фильма, который ранее держался в секрете, а показывались только лишь кадры.

Оказывается, Золушка 2021 будет абсолютно ни на что не похожей.

Золушка 2021 - сюжет

В новом Средневековье фильма Золушки режиссеры решили проблемы с расовой и гендерной нетерпимостью. Мало того, сама фея-крестная стала гендерно-нейтральной, в исполнении открытого гея Билли Портера.

Золушка не просто прислуживает мачехе и ее дочкам - оказывается она работает у портного, и сама придумывает дизайны платьев (а Дисней не подерется за схожесть с сюжетом Круэллы?). Ей так же не удается попасть на балл, и Билли Портер является, чтобы помочь. Сначала он предлагает Золушке брючный костюм бизнес-леди, ведь она такой и есть, но потом он создает ей платье по дизайну самой золушки.

Реклама

После знакомства с принцем, который в нее влюбляется, и сразу даже зовет замуж. Но в одном из кадров Золушка признается, что не может выбрать между исполнением свой мечты стать дизайнером и стать принцессой.

Золушка 2021 - актеры и роли

Камила Кабельо в роли Золушки

Билли Портер в роли крестной феи

Идина Мензель в роли мачехи

Николай Голицын в роли принца Роберта

Минни Драйвер в роли королевы Беатрис

Мэдди Байлио в роли Анастасии

Шарлотта Спенсер в роли Дризеллы

Пирс Броснан в роли Люка Лэтчмана

Фра Фи в роли Хенча

Никкита Чадха в роли принцессы

Таллула Грейв в роли принцессы Гвен

Наташа Патель в роли индийской принцессы

Джеймс Корден - лакей

Ромеш Ранганатан - лакей

Джеймс Акастер - лакей

Док Браун - городской глашатай

Ричард Прайс - дворецкий лакей

Фильм Золушка 2021 выходит на экраны 3 сентября 2021 года.

Ранее скандальный сериал с темнокожей актрисой Анна Болейн получил разгромные отзывы зрителей.

IMDB подтасовали оценки сериала Анна Болейн на своем сайте, потому что всего пара сотен людей поставили более 2 баллов из 10.