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Вышел полноценный трейлер гендерно и расово нейтральной Золушки

4 августа 2021, 12:31

Киностудия Sony готова показать, каким будет Средневековый мир новой Золушки в современной интерпретации.

Золушка 2021
Золушка 2021 большой трейлер фильма / Кадр из трейлера Amazon Prime

Компания Sony осенью выпускает новую сказку-мюзикл про Золушку - в этот раз все будет, как в наши дни - никакой истории и Средневековья - полностью сказочные персонажи и королевство, не связанные с реальным миром.

Из нового трейлера мы наконец узнали сюжет фильма, который ранее держался в секрете, а показывались только лишь кадры.

Оказывается, Золушка 2021 будет абсолютно ни на что не похожей.

Золушка 2021 - сюжет

В новом Средневековье фильма Золушки режиссеры решили проблемы с расовой и гендерной нетерпимостью. Мало того, сама фея-крестная стала гендерно-нейтральной, в исполнении открытого гея Билли Портера.

Золушка не просто прислуживает мачехе и ее дочкам - оказывается она работает у портного, и сама придумывает дизайны платьев (а Дисней не подерется за схожесть с сюжетом Круэллы?). Ей так же не удается попасть на балл, и Билли Портер является, чтобы помочь. Сначала он предлагает Золушке брючный костюм бизнес-леди, ведь она такой и есть, но потом он создает ей платье по дизайну самой золушки.

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После знакомства с принцем, который в нее влюбляется, и сразу даже зовет замуж. Но в одном из кадров Золушка признается, что не может выбрать между исполнением свой мечты стать дизайнером и стать принцессой.

Золушка 2021 - актеры и роли

  • Камила Кабельо в роли Золушки
  • Билли Портер в роли крестной феи
  • Идина Мензель в роли мачехи
  • Николай Голицын в роли принца Роберта
  • Минни Драйвер в роли королевы Беатрис
  • Мэдди Байлио в роли Анастасии
  • Шарлотта Спенсер в роли Дризеллы
  • Пирс Броснан в роли Люка Лэтчмана
  • Фра Фи в роли Хенча
  • Никкита Чадха в роли принцессы
  • Таллула Грейв в роли принцессы Гвен
  • Наташа Патель в роли индийской принцессы
  • Джеймс Корден - лакей
  • Ромеш Ранганатан - лакей
  • Джеймс Акастер - лакей
  • Док Браун - городской глашатай
  • Ричард Прайс - дворецкий лакей

Фильм Золушка 2021 выходит на экраны 3 сентября 2021 года.

Ранее скандальный сериал с темнокожей актрисой Анна Болейн получил разгромные отзывы зрителей.

IMDB подтасовали оценки сериала Анна Болейн на своем сайте, потому что всего пара сотен людей поставили более 2 баллов из 10.

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