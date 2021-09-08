Вийшов тизер Матриці 4 зі 180 тисячами варіантів відеоряду

Матриця 4 / кадр з тизера

Творці Матриці: Воскресіння на CinemaCon презентували назву фільму і показали перші кадри. вночі 7 вересня вийшов інтерактивний тизер фільму, в якому автори зробили акцент на вибір, для кожного користувача генерується окремий відеоряд

У Твіттері фільму з'явилося посилання і короткий ролик з двома таблетками і кодом з Матриці.

"Вибір за тобою", - йдеться в посланні.

При переході глядачам пропонують вибрати країну / мову, і потім формується трейлер - він складається з випадаючого коду Матриці, часу, коли користувач звернувся на сайт і набору кадрів з тизера, які супроводжує закадровий голос - для однієї людини голос і кадри можуть змінюватися, якщо дивитися кілька разів.

Як повідомляється, всього є близько 180 тисяч варіантів відео, а тизер зроблений у форматі фільму 1999 року, так що кожен користувач зможе відчути себе Обраним.

Четверта частина Матриці з підзаголовком "Воскресіння" виходить 16 грудня 2021 року і 22 грудня на HBO Max. В Україні фільм виходить 23 грудня.

До своїх ролей в картині повернулися Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс, Джада Пінкетт-Сміт, Ламбер Вільсон і Даніел Бернхардт. Режисером стрічки виступила Лана Вачовскі. Її Сестра Ліллі не стала брати участь у зйомках - їй не сподобалася ідея фільму.