Вышел тизер Матрицы 4 со 180 тысячами вариантов видеоряда

Матрица 4 / кадр из тизера

Создатели Матрицы: Воскрешения на CinemaCon презентовали название фильма и показали первые кадры. ночью 7 сентября вышел интерактивный тизер фильма, в котором авторы сделали акцент на выбор, для каждого пользователя генерируется отдельный видеоряд

В твиттере фильма появилась ссылка и короткий ролик с двумя таблетками и кодом из Матрицы.

"Выбор за тобой", - говорится в послании.

При переходе зрителям предлагают выбрать страну/язык, и потом формируется трейлер - он состоит из выпадающего кода Матрицы, времени, когда пользователь обратился на сайт и набора кадров из тизера, сопровождаемых закадровым голосом - для одного человека голос и кадры могут меняться, если смотреть несколько раз.

Как сообщается, всего есть около 180 тысяч вариантов видео, а тизер сделан в формате фильма 1999 года, так что каждый пользователь сможет почувствовать себя Избранным.

Четвертая часть Матрицы с подзаголовком "Воскрешение" выходит 16 декабря 2021 года и 22 декабря на HBO Max. В Украине фильм Выходит 23 декабря.

К своим ролям в картине вернулись Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт-Смит, Ламбер Вильсон и Даниэл Бернхардт. Режиссером ленты выступила Лана Вачовски. Ее сетра Лилли не стала принимать участие в съемках - ей не понравилась идея фильма.