УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Вышел тизер Матрицы 4 со 180 тысячами вариантов видеоряда

8 сентября 2021, 10:53

Создатели фильма Матрица 4 придумали тизер про выбор во вселенной Матрицы.

Матрица 4
Матрица 4 / кадр из тизера

Создатели Матрицы: Воскрешения на CinemaCon презентовали название фильма и показали первые кадры. ночью 7 сентября вышел интерактивный тизер фильма, в котором авторы сделали акцент на выбор, для каждого пользователя генерируется отдельный видеоряд

В твиттере фильма появилась ссылка и короткий ролик с двумя таблетками и кодом из Матрицы.

"Выбор за тобой", - говорится в послании.

При переходе зрителям предлагают выбрать страну/язык, и потом формируется трейлер - он состоит из выпадающего кода Матрицы, времени, когда пользователь обратился на сайт и набора кадров из тизера, сопровождаемых закадровым голосом - для одного человека голос и кадры могут меняться, если смотреть несколько раз.

Как сообщается, всего есть около 180 тысяч вариантов видео, а тизер сделан в формате фильма 1999 года, так что каждый пользователь сможет почувствовать себя Избранным.

Четвертая часть Матрицы с подзаголовком "Воскрешение" выходит 16 декабря 2021 года и 22 декабря на HBO Max. В Украине фильм Выходит 23 декабря.

К своим ролям в картине вернулись Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт-Смит, Ламбер Вильсон и Даниэл Бернхардт. Режиссером ленты выступила Лана Вачовски. Ее сетра Лилли не стала принимать участие в съемках - ей не понравилась идея фильма.

viber
Киану Ривз Матрица новости шоу бизнеса новости кино
Сейчас вы просматриваете новость «Вышел тизер Матрицы 4 со 180 тысячами вариантов видеоряда». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Новолуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести деньНоволуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести день Умер легенда мирового кино Жан-Поль БельмондоУмер легенда мирового кино Жан-Поль Бельмондо Россияне, вы граждане Рейха теперь официальноРоссияне, вы граждане Рейха теперь официально Почему таких, как Затулин, обязательно надо показывать на наших телеканалахПочему таких, как Затулин, обязательно надо показывать на наших телеканалах "Сахарная булочка": победительница Холостяка полностью обнажилась и свела с ума идеальными формами"Сахарная булочка": победительница Холостяка полностью обнажилась и свела с ума идеальными формами

Последние новости

11:48

Холостяк 2021 Михаил Заливако признался, за что в их паре отвечает Анна Богдан

11:34

Хотел сделать "креативное" фото: 17-летнего подростка будут судить за сожженный флаг Украины

11:33

Хотел замести следы: в Полтаве мужчина украл электросамокат, а затем пытался утопить его в ванной Видео

11:29

Отец троих сирот в Светловодске сводит концы с концами, а виновницу ДТП выпустили из СИЗО Видео

11:16

Можно принимать суда с максимальными габаритами: в порту Черноморска появится новый пирс

Реклама
11:13

Кабмин во главе со Шмыгалем отправят в отставку в октябре - нардеп

11:06

Изнасиловал и украл пачку майонеза: в Киеве разыскивают неадеквата с сайта знакомств

10:53

Вышел тизер Матрицы 4 со 180 тысячами вариантов видеоряда

10:37

Более 10 млн прививок от COVID: в Минздраве Украины отчитались об успехах вакцинации Видео

10:23

Фильм Шан-Чи и легенда десяти колец побил рекорд

10:17

Нет маски - попробуй оружейной смазки: в Днепре в мужчину выстрелили прямо в супермаркете

10:02

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы в стиле жестких 90-х и ироничных 70-х Фото Видео

09:52

Локдаун и пик COVID-смертей: эксперт назвал даты, когда Украину накроет коронавирусной волной Видео

09:40

"Троллинг высшего порядка": Гордон предложил переименовать Украину в "Россия-1" Видео

09:24

Кайли Дженнер беременна второй раз - уже официально Видео

09:18

Звездопад Тауриды 2021: когда пик и где лучше всего будет видно метеорный поток Видео

08:58

Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: убытки или выгодное предложение Видео

08:38

В итальянском учебнике нашли карту с Украиной в составе России: посольство требует её исправить

08:20

Коронавирус в Украине 8 сентября: за сутки - почти 3 тыс. новых больных Видео

07:57

ВОЗ осудила богатые страны в "продлении пандемии" из-за накопления COVID-вакцин Видео

Реклама
07:33

Впервые за годы независимости более половины граждан заговорили на украинском в быту Видео

07:19

К Украине приближается катастрофа: когда власть введет локдаун мнение

07:01

Цель Украины – вступление в НАТО: посол в США объяснила, почему Раде не нужно обращаться к Конгрессу

06:50

Под Киевом из-за двоек в школе не вернулся домой 8-летний мальчик Видео

06:35

Газовый шантаж Европы и удар Байдена по СП-2: назван новый сценарий России по трубе Газпрома Видео

06:25

Почему Украине рано создавать зону свободной торговли с США мнение

06:04

Жена футболиста Динамо поразила воображение невероятной фигурой в бикини

05:27

"Родители не против": по улицам Индии водили голых девочек с лягушками

05:26

Погода в Украине на осень: метеоролог кардинально изменила прогноз Видео

05:21

Когда День экономиста в Украине: дата, традиции праздника, поздравления

04:47

Чем опасен для тела внезапный отек ног - ответ диетолога

04:01

Взлетят цены на хлеб и мясо: украинцев предупредили о "снежном коме" подорожания Видео

04:00

День Натальи 2021: душевные поздравления и милые открытки в день ангела 8 сентября

03:07

Врач рассказала, можно ли снизить давление без лекарств Видео

03:01

"Зрада" или капитуляция: эксперт назвал риски встречи Зеленского и Путина

02:52

Ирина Билык разоткровенничалась об отношениях с бывшим мужем

02:50

Кортни Кардашьян разделась и показала аппетитное тело без любого фотошопа

01:33

Резкое ухудшение из-за COVID-19: выяснилась опасность повышения уровня сахара в крови Видео

01:02

Вышел трейлер долгожданного фильма Олега Сенцова "Носорог" Видео

07 сентября, вторник
23:56

В Украину ворвется "бабье лето": синоптики обрадовали прогнозом Видео

Реклама
23:20

Арестович резко ответил Разумкову на его совет "поехать в Талибан"

22:44

Порезы стеклом и отравление угарным газом: в Умани вспыхнул пожар в общежитии

22:41

Появилась запись разговора бабушки замученного Андрюши из Черкасс с врачем "скорой" - аудио Видео

22:20

Коронавирус в мире вышел на плато - ВОЗ Видео

22:13

"Стадо баранов": боксер оскандалился заявлением об украинцах

21:32

Во Львовском горсовете пропал "кабинетный" кот Садового: мэр обещает за него "хороший" подарок"

20:52

Пьяный мотоциклист пытался заехать на горку и покалечил детей

20:38

"Беспочвенные слухи": Рубан рассказал, введут ли в Киеве локдаун Видео

20:23

Гибель мэра Кривого Рога: в горсовете раскритиковали версию полиции

20:11

Почему цена газа в Украине зависит от котировок в Европе мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять