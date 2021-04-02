Warner Bros скасували два фільми з кіновсесвіту DC

Спін-офф по Аквамену зняли з виробництва / Warner Bros

Warner Bros несподівано скасувала розширення кіновсесвіту DC, і хоррор the Trench а також Нові боги поки що вибули з планів на найближчий час.

Як повідомляє Deadline з посиланням на джерела, Тhe Trench відкладений через щільний графік Джеймса Вана з Акваменом 2, в той час як Нові боги, створені Джеком Кірбі, були поставлені на паузу, оскільки параметри цього проекту набагато перевищували можливості бюджету одиночного проекту без продовження.

DC Films і Warner Bros. випустили заяву, в якій подякували командам, які працювали над фільмами. Представники компаній підкреслили, що в майбутньому фільми можуть бути зняті з пауз, і тоді "вони будуть в умілих руках".

Хоррор Тhe Trench був заснований на битвах істот з морського Всесвіту Аквамена.

Режисером Богів була Ава Дюверней, постановниця Зламу часу і Сельми, сценарій писав Том Кінг. Історія Нових богів - про космічні битви в далекому космосі, де набирав силу Дарксайд і рівні йому за силою "Нові боги".

Як відомо, зйомки Аквамена-2 відклали на літо 2021, Емберр Херд пережила спалах хейта до неї через звільнення Джонні Деппа з усіх проектів Warner Bros після програшу суду.