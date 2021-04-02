Warner Bros отменили два фильма из киновселенной DC

Спин-офф по Аквамену сняли с производства / Warner Bros

Warner Bros неожиданно отменили расширение киновселенной DC, и хоррор The Trench а также Новые боги пока что выбыли из планов на ближайшее время.

Как сообщает Deadline со ссылкой на источники, The Trench отложен из-за плотного графика Джеймса Вана с Акваменом 2, в то время как Новые боги, созданные Джеком Кирби, были поставлены на паузу, поскольку параметры этого проекта намного превышали возможности бюджета одиночного проекта без продолжения.

DC Films и Warner Bros поэтому поводу выпустили заявление, в котором поблагодарили команды, которые работали над фильмами. Представители компаний подчеркнули, что в будущем фильмы могут быть сняты с пауз, и тогда "они будут в умелых руках".

Хоррор The Trench был основан на битвах существ из морской вселенной Аквамена.

Режиссером Богов была Ава Дюверней, постановщица Излома времени и Сельмы, сценарий писал Том Кинг. История новых богов - о космических сражениях в далеком космосе, где набирал силу Дарксайд и равные ему по силе "Новые боги".

Как известно, съемки Аквамена-2 отложили на лето 2021, Эмберр Херд пережила вспышку хейта к ней из-за увольнения Джонни Деппа из всех проектов Warner Bros после проиграша суда.