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Эмбер Херд вопреки скандалу остается в Аквамене

13 ноября 2020, 10:05

Американская актриса Эмбер Херд прокомментировала массовую истерию в соцсетях, на фоне которой требуют ее увольнения из Аквамена.

Эмбер Херд
Эмбер Херд / Warner Bros

Американская актриса Эмбер Херд в ожидании решения суда по их с Джонни Деппом разбирательствам относительно домашнего насилия, угнетения и измен.

Депп проиграл первое дело - против газеты The Sun, которая его обвиняла в домашнем насилии. После этого Деппа заставили уйти их фильма "Фантастические твари". Возмущенные фанаты требуют теперь увольнения Эмбер Херд из "Аквамена", так как на суде он признала, что совершала домашнее насилие над Джонни Деппом.

Актриса назвала акцию возмущения в сети "проплаченной", и отказалась уходить, пишет Entertainment Weekly.

В комментарии Эмбер Херд полностью проигнорировала скандал и все его обстоятельства, сосредоточившись на фильме "Аквамен".Читайте такжеФанаты Warner Bros требуют выгнать Эмбер Херд с роли Меры

"Я очень взволнована такой фанатской любовью и признательности фанатов, которую приобрел Аквамен, и что это вызвало столько волнения от Аквамена и Меры, что это означает, что мы вернемся", - утверждает она изданию.

Актриса даже не думает о том, чтобы покинуть самую популярную нынче франшизу Warner Bros.

"Проплаченные слухи и проплаченные кампании в социальных сетях не диктуют [решения о кастинге], потому что не имеют реальной основы, - добавила Херд. - Только фанаты сделали "Аквамена" и "Аквамена 2" реальными на экранах. Я очень рада, что начну съемки в следующем году",

Уже несколько месяцев в сети ходит слух о том, что съемки "Аквамена 2" стартуют "уже вот-вот, сейчас", но пока что нет официального подтверждения от Warner Bross. Теперь Эмбер Херд утверждает, что съемки начнутся в 2021 году.

Как ранее сообщал Главред, суд принял решение в пользу здания The Sun, которое обвинило Деппа в том, что он 14 раз избивал Эмбер Херд.

Джонни Депп Эмбер Херд новости шоу бизнеса новости кино
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