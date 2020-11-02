Джонни Депп проиграл суд британскому таблоиду об избиении Эмбер Херд

Джонни Депп / Reuters

Джонни Депп проиграл судебное дело против британской газеты The Sun, которая назвала его "wife beater", что можно приблизительно перевести как, "избиватель жены". Издание заявило, что существуют "неопровержимые доказательства" того, что он неоднократно нападал на актрису Эмбер Херд во время их брака.

Как сообщает New York Times, Эндрю Никол, британский судья, слушавший дело, вынес свое решение онлайн в понедельник, через 96 дней после закрытия слушания по делу. Несмотря на то, что не было предоставлено "неопровержимых доказательств" обеими сторонами, Деппа объявили проигравшим.

"Истцу не удалось отстоять иск о клевете", - отметил судья, заявив, что опубликованные ответчиком материалы "в основном правдивы".Читайте такжеЭмбер Херд украла историю об изнасиловании для обвинения Деппа

Когда дело слушалось в июле 2020, часто казалось, что это произошло исключительно для того, чтобы породить мрачные заголовки в газетах и ​​сплетни в мире кино. В эфир попало бесчисленное количество сомнительных подробностей брака мистера Деппа и мисс Херд.

Напомним, что 57-летний Депп подал в суд на News Group Newspapers, издателей британской бульварной газеты The Sun и Дэна Вуттона, исполнительного редактора этой газеты, из-за статьи 2018 года, в которой говорилось, что есть "неопровержимые доказательства" того, что мистер Депп напал на мисс Херд. В статье говорилось, что он минимум 14 раз избивал Херд во время брака.

Также Джонни Депп подал иск на моральную компенсацию к Эмбер Херд за клевету в Соединенных Штатах из-за статьи, написанной ею для The Washington Post под заголовком "Я выступила против сексуального насилия - и столкнулась с гневом нашей культуры. Это должно измениться". Джонни Депп говорит, что статья привела к тому, что его исключили из франшизы Пираты Карибского моря.

Как известно, слушание дела Джонни Деппа и Эмбер Херд в Лондоне закончилось в конце июля 2020.

В ходе слушаний оказалось, что Эмбер Херд изменяла Деппу у них же дома с Илоном Маском, и проворачивала всяческие незаконные аферы за спиной мужа.