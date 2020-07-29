Слушание дела Джонни Деппа и Эмбер Херд в Лондоне закончилось

Джонни Депп и Эмбер Херд / Reuters

В Лондоне состоялся последний день слушаний по делу Джонни Деппа. Тот обвинил таблоид в клевете за статью об избиении бывшей жены актрисы Эмбер Херд, а она его - в физическом и моральном насилии.

После развода Эмбер Херд дала большое интервью изданию The Sun, в котором "раскрыла" неприглядные подробности их 15 месяцев брака. Издание Vanity Fair подтвердило, что суд получил все доказательства, и отправился принимать решение.

Эмбер Херд утверждала, что Депп употреблял наркотики одновременно с лекарствами, что он избивал ее, предъявив фото с синяками, однако, они появились, когда Депп был в отъезде.Читайте такжеЭмбер Херд украла историю об изнасиловании для обвинения Деппа

Эмбер Херд объявила, что Джонни Депп ее ревновал ко всем, в особенности к Джеймсу Франко и Илону Маску. При этом видеокамеры зафиксировали, что они посещали ее во время отъездов Джонни Деппа.

Звезда "Пиратов Карибского моря" уверяет - он вообще никогда не бил женщин, и сам обвиняет бывшую в насилии. В частности, Джонни Депп рассказал, что осколок брошенной Эмбер бутылки от водки отрезал ему кусок пальца. А в день, когда он узнал о потере из-за ошибки менеджеров целого состояния, 650 миллионов, Эмбер якобы на него напала.

Кроме того, в это же время Депп нашел в постели фекалии - то ли Эмбер Херд, то ли ее друзей, и решил что пора заканчивать отношения. Ванесса Паради и Вайнона Райдер - его экс-жены выступили в суде, и заявили, что монстром он никогда не был.

Слушания завершились, поклонники Деппа под судом получили от актера записки с благодарностью за поддержку и разошлись. Следующие несколько недель в деле объявлена пауза: судья будет принимать свое решение, которое станет известным до конца августа.