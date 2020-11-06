УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Джонни Деппа изгнали из Фантастических тварей и переснимают фильм

6 ноября 2020, 20:51

Джонни Депп показал письмо от Warner Bros, в котором его заставили уйти из "Фантастических тварей".

Фантастические твари и где они обитают 3
Фантастические твари и где они обитают 3 / Warner Bros

Джонни Депп, который играет Гриндевальда во франшизе Гарри Поттер - Фантастические твари и где они обитают". Но неожиданно, через пару дней после того, как Лондонский суд объявил решение по делу Деппа против газеты The Sun, Депп признался, что его заставили уйти из франшизы.

Джонни Депп показал в своем Instagram письмо для поклонников.

"6 ноября, Лондон

В связи с недавними событиями я хотел бы сделать небольшое заявление.

Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и стоял за меня. Ваши многочисленные слова любви и заботы, особенно в последние пару дней, очень меня тронули.

Во-вторых, хочу уведомить вас, что студия Warner Bros. попросила меня оставить роль Гриндевальда в "Фантастических тварях". Я уважаю их просьбу и подчиняюсь ей.

Наконец, хочу сказать следующее. Абсурдное решение британского суда не поколебало моей решимости бороться за правду. Я планирую подать апелляцию.

Я рассчитываю доказать, что обвинения в мой адрес ложны. Я не позволю этому суду определить мою жизнь и карьеру.

Спасибо, что прочитали.

Искренне ваш, Джонни Депп", - пишет Депп.

Он пообещал, что решение Лондонского суда не заставит его отступиться от того, чтобы добиться справедливости в ситуации с оскорблением его журналом The Sun и обвинениями бывшей жены Эмбер Херд.

Джонни Депп обвинял The Sun в клевете, так как в 2018 году таблоид опубликовал статью, в которой утверждалось, что актёр не менее 14 раз избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. Однако в начале ноября Высокий суд Англии и Уэльса подтвердил 12 из 14 случаев насилия и постановил, что заявления The Sun оказались в основном верными.

Почти сразу после заявления Деппа Warner Bros. объявила о переносе фильма на лето 2022 года. Первоначально картина должна была выйти 12 ноября 2021-го.

Как пишет Variety, что Гриндевальда заменят другим актером.

Как ранее сообщал Главред, суд принял решение в пользу здания The Sun, которое обвинило Деппа в том, что он 14 раз избивал Эмбер Херд.

Джони Депп Warner Bros новости шоу бизнеса новости кино
Сейчас вы просматриваете новость «Джонни Деппа изгнали из Фантастических тварей и переснимают фильм». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:46
Гороскоп на 7 ноября для всех: любовный подвиг и неожиданные нападки
21:35
"Про уродов и людей": в КСУ ответили на оскорбления Офиса президента
21:29
Карантин выходного дня: инфекционист указал на важный факт Видео
21:14
Зеленский попал в конкретный капкан – политолог Видео
21:10
Навального развеселила версия МВД РФ о панкреатите во время отравления
Реклама
21:08
Диетолог объяснила, кому нельзя лимон Видео
21:07
Зеленский высказался о возможности проведения выборов в ОРДЛО
20:51
Джонни Деппа изгнали из Фантастических тварей и переснимают фильм
20:35
В школах Киеве разгорелся скандал из-за языка обучения Видео
20:16
Украина и Венгрия приняли решение по конфликту о вмешательстве в выборы
20:06
СМИ узнали о планах Трампа в случае победы Байдена на выборах в США Видео
20:03
Россиянка погорела на крупной валютной взятке из-за наркотиков
19:30
В Офисе президента прошлись по решению КСУ
19:21
Трамп признает поражение на выборах: эксперт назвал главное условие Видео
19:19
В СНБО озвучили сроки гибридной войны РФ против Украины
19:13
Трамп отдаст власть Байдену: в Белом доме сделали заявление Видео
18:55
Холостячка 2020 - что было в 3 выпуске 06-11-2020: видео Видео
18:55
Стартовала продажа умных масок PuriCare: коронавирус не пройдет
18:53
Какого числа последняя родительская суббота 2020 года и что делать
18:52
Испытания вакцины от коронавируса: каким будет результат
Реклама
18:44
Зеленский разъяснил мирные инициативы России по Донбассу Видео
18:32
Зеленский сравнил освобождение Донбасса с деоккупацией Киева от нацистов Видео
18:31
​Канада вслед за ЕС ввела санкции против Беларуси​ Видео
18:24
Байден вскоре объявит о своей победе на выборах - СМИ
18:12
В ключевом штате США анонсировали пересчет голосов, у Байдена выдвинули Трампу ультиматум Видео
18:05
В Украине презентовали разведывательно-ударный дрон Сокол-300 Фото
17:57
Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт
17:56
Сергей Бабкин сделал неожиданное признание о своем творчестве Видео
17:49
Зеленский анонсировал встречу советников "нормандской четверки", появилась реакция Москвы Видео
17:35
Как распознать коронавирус у детей: педиатр назвал симптомы ​ Видео
17:35
В Киевский горсовет прошли 7 партий: кто и сколько получит мест Видео
17:33
Эксперт указала на "пургу" насчет лимона Видео
17:26
Нардеп пояснил сумму штрафа за отсутствие маски Видео
17:13
Лукашенко сделал заявление о новых выборах в Беларуси: названо условие Видео
17:10
Инсульт: 4 главных фактора риска Видео
16:55
Я и Украина - что писал Жванецкий про родину
16:55
Зеленский отреагировал на смерть Жванецкого его знаменитым выражением
16:46
Обзоры PS5 – лучший вариант для покупки среди некст-ген консолей Видео
16:41
Байден перехватил лидерство в Пенсильвании и получает 306 голосов выборщиков Видео
16:31
Рак пищевода: онколог указал на рядовое состояние, которое испытывает каждый Видео
Реклама
16:30
Названы 5 признаков того, что ваши тренировки стали слишком легкими Видео
16:21
"Нациков и рогулей прошу не беспокоить": Егорова отличилась скандальным постом об Украине Видео
16:09
ЕС нанес санкционный удар по Лукашенко: какие меры введены Видео
16:05
На Netflix появился первый фильм с украинской озвучкой Видео
15:49
Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре - избирком Видео
15:47
Игры в клиенте Steam станут устанавливаться за считанные секунды
15:40
Украинского языка критически мало в соцсетях - исследование
15:39
Трамп наехал на Twitter: что взбесило президента США Видео
15:39
Высокое давление: врач посоветовал доступный овощ против "тихого убийцы" Видео
15:35
Шмыгаль рассказал, как в Украине применят словацкую модель тестов на COVID-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять