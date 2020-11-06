Джонни Деппа изгнали из Фантастических тварей и переснимают фильм

Фантастические твари и где они обитают 3 / Warner Bros

Джонни Депп, который играет Гриндевальда во франшизе Гарри Поттер - Фантастические твари и где они обитают". Но неожиданно, через пару дней после того, как Лондонский суд объявил решение по делу Деппа против газеты The Sun, Депп признался, что его заставили уйти из франшизы.

Джонни Депп показал в своем Instagram письмо для поклонников.

"6 ноября, Лондон

В связи с недавними событиями я хотел бы сделать небольшое заявление.

Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и стоял за меня. Ваши многочисленные слова любви и заботы, особенно в последние пару дней, очень меня тронули.

Во-вторых, хочу уведомить вас, что студия Warner Bros. попросила меня оставить роль Гриндевальда в "Фантастических тварях". Я уважаю их просьбу и подчиняюсь ей.

Наконец, хочу сказать следующее. Абсурдное решение британского суда не поколебало моей решимости бороться за правду. Я планирую подать апелляцию.

Я рассчитываю доказать, что обвинения в мой адрес ложны. Я не позволю этому суду определить мою жизнь и карьеру.

Спасибо, что прочитали.

Искренне ваш, Джонни Депп", - пишет Депп.

Он пообещал, что решение Лондонского суда не заставит его отступиться от того, чтобы добиться справедливости в ситуации с оскорблением его журналом The Sun и обвинениями бывшей жены Эмбер Херд.

Джонни Депп обвинял The Sun в клевете, так как в 2018 году таблоид опубликовал статью, в которой утверждалось, что актёр не менее 14 раз избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. Однако в начале ноября Высокий суд Англии и Уэльса подтвердил 12 из 14 случаев насилия и постановил, что заявления The Sun оказались в основном верными.

Почти сразу после заявления Деппа Warner Bros. объявила о переносе фильма на лето 2022 года. Первоначально картина должна была выйти 12 ноября 2021-го.

Как пишет Variety, что Гриндевальда заменят другим актером.

Как ранее сообщал Главред, суд принял решение в пользу здания The Sun, которое обвинило Деппа в том, что он 14 раз избивал Эмбер Херд.